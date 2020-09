Recogida solidaria de material escolar: este curso, con más motivo que nunca

La Coordinadora de Carolines de Alicante ha organizado una recogida solidaria de material escolar para «favorecer un acceso igualitario a la educación». Aunque esta es ya su 5ª edición, este año, esta acción tiene más razón de ser que nunca. Y es que, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha traído con ella una profunda crisis económica que ha extremado la vulnerabilidad de muchas familias.

«Queremos una escuela de calidad, equitativa e inclusiva, una educación digna para todos los alumnos, nuestros hijos e hijas, pero esto no siempre es posible. Por mucho que trabajan en la escuela profesores, profesoras y equipo directivo, la realidad familiar de cada alumno no es la misma, la diferente situación socioeconómica de las familias hace muy difícil trabajar por la igualdad y la inclusión. No podemos esperar que los alumnos se eduquen igual si las condiciones en las que llegan son tan diferentes. La supuesta gratuidad de la educación, proclamada por la Constitución Española como un derecho fundamental, desgraciadamente todavía está lejos de ser una realidad en barrios como el nuestro y mientras la seguimos reclamando no podemos dejar abandonados los que necesitan ayuda».

Además, la suspensión de las clases presenciales durante el curso 2019-2020 ha revelado una tremenda desigualdad digital: «En la práctica, algunos alumnos han pasado meses desescolarizados, por la imposibilidad de seguir las clases online».

Aunque la Coordinadora considera que es fundamental que las instituciones tomen medidas contra la brecha digital, mientras, cuentan, «no nos limitamos a plantear exigencias a las instituciones, sino que estamos decididos a poner nuestro granito de arena, recogiendo cuadernos, estuches, mochilas, lápices y demás materiales necesarios para el inicio de curso».

La recogida tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas en el Hort Comunitari del barrio (esquina c/Julio Antonio con c/Jacinto Maltés). Además, el resto de la semana, se pueden entregar las donaciones de material escolar en:

Sede de la A.V. Carolinas Baixes (calle Olozaga, 12), los lunes y jueves, desde las 12.00 hasta las 14:00 horas.

Librería Fahrenheit 451 (calle Elda, 18), de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

Todos estos materiales serán después repartidos a las familias que lo necesiten a través de Sociedad San Vicente de Paúl, en la calle Monforte del Cid, 26.

En esta actividad participan la Asociación de Vecinos de Carolinas Bajas - Palmeretes, el Col·lectiu Antifeixista d’Alacant, l’Hort Comunitari de Carolines, el colectivo RcreaR, la librería Frarenheit 451, el jardín autogestionado y comunitario Ultrasolar, el Colegio San Juan de la Cruz y la Sociedad San Vicente de Paúl.

La Coordinadora de Carolines

La Coordinadora de Carolines (CoCa) es un espacio de participación local a nivel de barrio, donde confluyen colectivos, asociaciones e individualidades del Pla-Carolines para aunar fuerzas en la coordinación de luchas sociales, en el apoyo y creación de proyectos comunitarios y en el ejercicio de tareas de solidaridad.

Desde 2015 han nacido iniciativas que suman al tejido asociativo en la construcción de alternativas ante los retos económicos, sociales y medioambientales del barrio, para mejorar el entorno y la calidad de vida de los vecinos y vecinas a través del trabajo conjunto y la implicación de las personas y entidades que lo conforman.

A través de la Coordinadora de Carolines, las asociaciones del barrio trabajan colectivamente para mejorar la convivencia y subsistencia de la gente dentro de un espacio común donde vivir en torno a valores de justicia social.