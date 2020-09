Todas contra el Covid

Las administraciones públicas insisten en la necesidad de afrontar esta vendimia, marcada por la complicación del riesgo de contagios de Covid, con la colaboración de todas las partes implicadas.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro Luis de la Fuente presidía esta mañana en Aranda una reunión en el salón de actos de los sindicatos, acompañado del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Saiz, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Lorenzo Rodríguez, y la alcaldesa de Aranda, Raquel González, para abordar medidas que garanticen las adecuadas condiciones de los temporeros que acuden a la provincia para trabajar en la campaña de la recogida de la uva.

Acudían también a este encuentro representantes de los sindicatos, organizaciones agrarias y las denominaciones de origen de Ribera de Duero y Arlanza, cuyos servicios de prevención se encargarán de realizar a todos los trabajadores que se desplacen desde otras zonas, que son la mayoría, las pruebas PCR antes del inicio de las labores, que serán analizadas en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal situado en la localidad leonesa de Villaquilambre, como ofreció la semana pasada la Consejería de Agricultura.

Pero son necesarias otras medidas en previsión de que, a pesar de estas precauciones, puedan surgir casos de contagio. El subdelegado del Gobierno hablaba de la posibilidad de que las empresas contemplen cuadrillas a modo de retén que en un momento determinado puedan continuar la labor iniciada en una explotación donde se haya tenido que confinar a los trabajadores. “No estaría de más que tuvieran retenes como comodines para poder trabajar en aquellos casos donde hubiera que ir al confinamiento con suplentes, como en un banquillo”, comentaba Pedro Luis de la Fuente, que insistía en que ““La situación actual trasciende a todos aquellos que tienen algún tipo de interés en la vendimia, por lo tanto, además de las administraciones públicas, las denominaciones de origen, los bodegueros y cosecheros, las organizaciones agrarias y los sindicatos, tenemos que seguir profundizando en la dignidad del trabajo y en las condiciones de seguridad que han de acompañarlo”.

En este encuentro, en el que también participaban miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los responsables provinciales de Inspección de Trabajo, Protección Civil, Seguridad Social, Tesorería de la Seguridad Social y Extranjería, el vicepresidente de la Diputación hablaba de su intención de coordinarse con los distintos ayuntamientos de la comarca conocer la disponibilidad de instalaciones públicas en caso de que tengan que utilizarse para el confinamiento de cuadrillas donde se detecten contagios. “La Diputación va a estar trabajando con los edificios que tienen los diferentes ayuntamientos de la comarca dónde se trabaja la vendimia, pero por supuesto no podemos llevar a la gente a un polideportivo que no tenga las medidas ni los servicios necesarios para poder ir a dormir, para eso hay que estar preparado y anticiparse a esos problemas”, manifestaba Lorenzo Rodríguez.

En el caso de Aranda, desde hace días se viene hablando de la posibilidad de utilizar el recinto ferial, que no se llegó a desmantelar como hospital de campaña en la primera fase de la pandemia para estos fines.

El delegado de la Junta insistía en la necesidad de poner sobre la mesa todos los medios para evitar que surjan estos brotes para no tener que llegar a utilizar estos recursos. En cualquier caso, Roberto Saiz recordaba que la vendimia es una actividad comercial privada y que deben ser los empresarios los principales implicados en que no haya ningún tipo de problemas, aunque las administraciones públicas estén para colaborar en el mismo sentido. “El protocolo Covid es un protocolo muy estricto y se va a aplicar en la vendimia, por lo tanto si da un positivo se va a exigir el aislamiento de los que correspondan de acuerdo con lo que nos indiquen los rastreadores, pero lo que tenemos que evitar son esos positivos es decir lo primero que estamos trabajando es por minorar por evitar esos positivos sobre todo porque más que el confinamiento en sí mismo, tiene incidencia directa en la vendimia porque supone la inutilización, si me permiten la expresión, de una cuadrilla completa”, advertía el delegado.