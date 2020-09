"La pasarela que se está colocando en Los Urrutias se está haciendo en aguas no aptas para el baño"

Mientras la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, en sus redes sociales se congratula por los pantalanes flotantes que está instalando el Ayuntamiento de Cartagena desde hace unas semanas en algunos puntos del Mar Menor, como Los Urrutias y Estrella de Mar, la denominada Plataforma para la Recuperación de la Playa de Los Urrutias y su entorno denuncia "la dejadez, la desidia y el desinterés de las administraciones y muy especialmente la inacción por parte del Ayuntamiento de Cartagena, por falta de transparencia y compromiso con los residentes y veraneantes del pueblo"..

Afirman que "en estos últimos días del mes de agosto los vecinos estamos presenciando como el Ayuntamiento ha instalado una pasarela flotante de acceso al baño en aguas no aptas para su uso por los niveles tan altos de sustancias nocivas para la salud, como así queda reflejado en los continuos análisis que emite la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la CARM.

Un proyecto que no recoge dicen:

1.- Retirada de fangos lodos y secos conforme a los ensayos y pruebas realizadas por la administración competente.

2.- Colocación de 5 balnearios hexagonales en la fachada marítima antes del verano.

3.- Terminación del paseo Marítimo de Los Urrutias y la unión entre Estrella de Mar y Los Urrutias mediante una senda natural.

"Puntos que no se corresponde con el proyecto de pasarelas que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento, ni en modo, ni en tiempo, ni en forma (en modo porque los 3 puntos solicitados a Costas siguen sin realizarse, en tiempo porque a 29 de agosto la Corporación Municipal se deja caer con la puesta de pasarelas flotantes cuando el periodo estival está a punto de concluir, ni en forma porque no corresponden al proyecto de los balnearios hexagonales presentado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)".

Por tanto dicen que "las firmas en las que el Ayuntamiento se apoya para la colocación de pasarelas flotantes y que defienden las Asociaciones de Vecinos de Los Urrutias, El Carmolí, Punta Brava y Estrella del Mar, no han sido hechas públicas, no tienen validez ya que la mayor parte de ellas no acompaña al DNI, no representan, ni avalan el sentir de los vecinos y veraneantes y no defienden el interés de los ciudadanos que seguimos teniendo unas playas contaminadas y con unas aguas que afirman no son aptas para el baño".

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Urrutias, Elena Lledó, en cuanto a la instalación de estas pasarelas para el baño, que está suscitando cierta polémica al instalarse entre otros motivos, a finales del verano ha defendido que se trata de una infraestructura que el Ayuntamiento de Cartagena podría utilizar también en otros lugares y que su tardía instalación se ha debido al retraso de la firma de la Demarcación de Costas.

Recordemos que la AAVV de Los Urrutias piden a la administración local y regional que mantenga durante todo el año las brigadas de recogida de algas, fangos y lodos que desde Semana Santa trabajan en su playa y otras del Mar Menor. La presidenta de la Asociación de Vecinos, Elena Lledó, defiende que estas brigadas "no son la solución" al estado de la playa Los Urrutias pero considera importante evitar la descomposición de la materia orgánica que se acumula en la orilla para atajar de raiz la formación de fangos.