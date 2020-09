Delegado del Gobierno: "La regeneración de la ría de O Burgo se hará sí o sí"

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha mantenido una vídeo conferencia con los alcaldes de la ría de O Burgo para abordar la situación de bloqueo en la que se encuentra el proyecto del dragado integral. Losada sostiene que no existen discrepancias políticas entre Estado y Xunta, sino de tipo jurídico que impiden avanzar en la adjudicación de las obras. Pide a Feijóo que mueva ficha una vez tome posesión.

La cuestión radica en la diferencia de criterio de los servicios jurídicos en cuanto a si la Xunta tiene que certificar que los terrenos donde se harán los trabajos están libres de carga. El dragado se hará sí o sí, según el delegado del Gobierno.

"Espero que de forma inmediata el presidente de la Xunta indique a la asesoría jurídica que se ponga en contacto con la abogacía del Estado del Ministerio y que las dos instituciones nos den una respuesta jurídica para pdoer seguir la tramitación", señaló Javier Losada, que añadió: "sí o sí se va a hacer la regeneración".

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha remitido recientemente una carta a Feijóo para intentar desbloquear el asunto. El delegado confirma que el dinero está comprometido para que la limpieza sea una realidad en esta legislatura.

Es una cuestión que pone en duda la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que cree que el Gobierno central tiene dificultades para disponer de la financiación. "O problema grave é que o goberno de España non ten os cartos e está a enredar cun papel que non é o problema", apuntó Ethel Vázquez en una entrevista en Radio Coruña Cadena SER.

Sostiene que la exigencia de la documentación sobre la disponibilidad real de los terrenos donde se acometerá la limpieza es una mera disculpa. La Asesoría Xurídica de la Xunta ya está en contacto con la Abogacía del Estado para abordar posibles soluciones, según la Consellería. Insiste en que el dragado no debe implicar el cese de actividad de los mariscadores meses antes del inicio de las obras. La La titular de Infraestructuras acusa de "falta de ánimo constructivo" al Delegado del Gobierno tras convocar a los Ayuntamientos de la ría a una reunión en la que, según Vázquez, no se abordaron avances ni soluciones para licitar el proyecto de regeneración de la Ría do Burgo.