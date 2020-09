No hay sanción: el Lorca Deportiva jugará el Segunda División B

El Lorca Deportiva jugará en Segunda División B. La Real Federación Española de Fútbol abrió el pasado 27 de julio un expediente disciplinario informativo al club lorquino a raíz de las informaciones sobre el positivo por coronavirus del cuerpo técnico que no informaron por parte del club ni a la española ni a la murciana.

La resolución del expediente, a la que ha tenido acceso Radio Murcia Cadena SER, acaba sin propuesta de sanción ya que el instructor considera que "no es posible acreditar la existencia de infracción alguna del CF Lorca Deportiva en relación con la posible ocultación de algún caso positivo confirmado de COVID-19 en el seno de la plantilla del equipo en los días previos a la disputa del encuentro correspondiente a la Fase de Ascenso a Segunda División 'B' que el día 25 de julio enfrentó a aquel con el Club Atlético Pulpileño y, en consecuencia, que haya habido una conducta que hubiera podido afectar a la igualdad y la integridad de dicha competición".

"Desde el club expedientado se ha acreditado documentalmente que todos y cada uno de los participantes en el citado encuentro habían obtenido, en los días previos, resultados negativos confirmados en test de COVID-19 por lo que, en ningún momento, se puede desprender que se puso en riesgo la salud de los participantes o la propia integridad en la competición, ya que, como se ha podido constatar en la presente Instrucción, el CF Lorca Deportiva actuó con la diligencia debida y la responsabilidad exigible en el momento actual respecto de la situación de pandemia, cumpliendo, además, escrupulosamente, los protocolos marcados por la RFEF y el Consejo Superior Deportes. Por tanto, no cabe concluir que haya habido ocultación alguna por parte del club de algún caso positivo confirmado de COVID-19 en el seno de la plantilla y, por ende, no se puede demostrar que, con su actuación, el club pusiera en riesgo a los participantes en el encuentro o hubiera cometido alguna conducta contraria al buen orden deportivo ni atentatoria contra la integridad de la competición".

Por otra parte, sí hay una propuesta de sanción de 301 euros porque "una persona sin licencia federativa ocupó el banquillo principal del equipo" en ese partido del 25 de julio, tal y como denunció el Atlético Pulpileño. Sanción para la que el Lorca Deportiva dispone de 10 días para formular alegaciones.

El 'caso Lorca Deportiva', al detalle

Un positivo que en un primer momento se ocultó pese a que el propio Lorca Deportiva reconoció en un comunicado fechado el 30 de julio que en la tarde del viernes 24, un día antes de jugar el partido contra el Atlético Pulpileño que les dio el ascenso a Segunda División B, el entrenador de porteros Francisco Sánchez había dado positivo en COVID-19 y que fue el Servicio de Epidemiología del Servicio Murciano de Salud el que les había llamado para comunicárselo.

Una situación que se desconocía e incluso el propio presidente, Hugo Issa, en SER Deportivos Región de Murcia reprochó que no se hubiesen hecho test antes del partido -porque según los protocolos no hacía falta porque ya se habían hecho la semana anterior para las semifinales- y que él mismo había pagado algunos test "por tranquilidad" y que habían dado negativos: "Ya hemos enviado los resultados a la Federación por si algún malintencionado, algún envidioso, alguno que no se anima a ganar en lo deportivo reclama fuera de lo que es deportivo".