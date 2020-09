La restauración de los barrios con más incidencia de COVID plantean un cierre ante las nuevas restricciones

Aceptación de algunos y rechazo de otros en los barrios en los que se aplicarán las nuevas restricciones anunciadas ayer por el Govern. Los que más sufrirán este medidas son los establecimientos de restauración. De hecho algunos están encontrando dificultades para subsistir y se están planteando el cierre. Además la ciudadanía de estas zonas considera que poco a poco estamos volviendo a las fases de desescalada.

El barrio de Son Gotleu ha amanecido con una vida propia de la llamada nueva normalidad. La población, en su mayoría, llevaba mascarilla, aunque había algunos con cigarros en la mano. Se ha podido ver gente comprando en comercios, paseando o desayunando en los bares. Esta imagen podría ser distinta a partir de la semana, cuando entrarán en vigor las nuevas restricciones si la conselleria de Salud así lo considera. Estas limitaciones se basan en la prohibición de salir por la noche o no reunirse más de cinco personas. Algunos ciudadanos han confesado en la SER estar a favor de estas nuevas restricciones. "Es lo correcto porque viendo los números de COVID en Baleares todas las limitaciones son buenas", asegura un hombre. En este sentido, una vecina considera que son buenas medidas para controlar la pandemia, pero indica que todo depende de la "responsabilidad de cada uno".

Estas opiniones, sin embargo, no se pueden aplicar a todo el mundo. Y es que también hay un porcentaje importante que piensa que estas medidas son excesivas e injustas. "No le veo mucho sentido porque de día hay más gente que de noche", dice un joven. Por su parte, una anciana lamenta que no podrá reunirse con sus familiares, con quienes hace una comida familiar cada mes.

Eso sí, independientemente de la disparidad de opiniones, muchos consideran que poco a poco se está volviendo a las fases de desescalada del estado de alarma: "La semana pasada pusieron que sólo se puedan reunir diez personas y eso ya estaba puesto en el principio de la pandemia". Una comerciante asegura que "lo hacen encubierto para que no afecte tanto económicamente".

Por su parte los comercios no están en su mejor momento. Los efectos de la pandemia han golpeado fuertemente la economía de las empresas. A esto hay que sumar las medidas cada vez más restrictivas del ejecutivo de Armengol. Los principales damnificados, los que trabajan en restauración. Yolanda regenta un bar y explica que las restricciones están generando un gran impacto en sus ingresos: desde la prohibición de fumar hasta la reducción de aforo. Por ello, no ve con buenos ojos que las reuniones sociales y familiares puedan ser sólo de cinco personas y tener que cerrar más pronto por las noches.

A unos 100 metros de su establecimiento, Mónica es la dueña de otro bar. Lamenta que a los "pocos" que trabajan en hostelería se lo están poniendo "muy difícil con el tema". La previsión de futuro no es positiva para ella, por lo que está planteando el cierre de su negocio, que es familiar: "Con estas medidas que quieren imponer no sé qué vamos a hacer. Nos planteamos el cierre porque no podemos subsistir. Si no tenemos clientela, ¿cómo vamos a pagar?".

La situación es diferente en otros comercios, como tiendas de animales o pastelerías, que no notarán tanto la consecuencia de estas restricciones porque, según nos han podido contar, abren por las mañanas y por las tardes y, por lo tanto, no les afecta que sólo puedan reunirse cinco personas ni que se prohíba salir por la noche.