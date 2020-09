"Cualquiera que viene a Somao es bien recibido siempre"

"Por haber sabido mantener la riqueza de su legado patrimonial indiano y rural a través de estrechos lazos de colaboración vecinal, en una apuesta convencida y ejemplar por la unión de tradición y modernidad. Por la disposición al diálogo y el entendimiento mostrada por sus habitantes en los últimos años en favor del bien común así como el fuerte espíritu emprendedor de sus jóvenes. Y por su capacidad de gestión y organización de los bienes de la parroquia rural, integrados por montes y pastizales -cuyos ingresos redundan en beneficio del pueblo-, lo que ha contribuido "a mejorar la actividad económica a través del sector agroalimentario y el turismo y a afianzar su sólida apuesta por el futuro". Son palabras textuales empleadas por el jurado de los Premios Princesa de Asturias 2020, encargados de señalar al merecedor del Premio al Pueblo Ejemplar.

Francisco González Cascallar presidente de la parroquia rural de Somao y uno de los impulsores de la candidatura describe en A vivir que son dos días Asturias esta parroquia asturiana perteneciente al concejo de Pravia cuya historia está íntimamente ligada a la de la emigración, lo que le ha proporcionado un patrimonio arquitectónico de origen indiano de notable valor como los palacetes de esa época, algunos de ellos obra del arquitecto Manuel del Busto, y se benefició además de las inversiones de esos emigrantes retornados. Un legado indiano que convive con las construcciones típicas asturianas como hórreos, paneras y pajares.

"Estamos trabajando mucho juntos, pero como todo el año", asegura y destaca la colaboración vecinal de una localidad muy viva a pesar de que la media de edad esté "tristemente envejecida". "Aquí cualquier tipo de iniciativa es bien recibida, venga de un vecino de 90, 70, 40 o 10 años. Eso es lo que hace a un pueblo mantenerse vivo", concluye. "No cambio la vida de este pueblo por ninguna necesidad de desplazamiento", apunta el presidente de la parroquia poniéndose como ejemplo. "Hay una quesería, un taller mecánico, un bar tienda que cojieron unos jóvenes para que no cerrara", relata.

Los vecinos organizan varias 'xuntanzas' populares, tanto para la realización de trabajos comunales como la restauración de la iglesia o de lavaderos y la limpieza de fuentes y bebederos, como para el mantenimiento de fiestas tradicionales.

En 2007 fundaron la Asociación Cultural Amigos de Somao, formada por un grupo de vecinas unidas por su afición a tejer, mientras que grupos como el Coro Santa Eulalia o el Grupo de Alfombras de Sal y Adornos Florales, dinamizan la vida del pueblo. La biblioteca, reinaugurada en 2017, permanece abierta gracias al voluntariado vecinal

Ante la recepción del premio, el impulsor de la candidatura, atendida tras acudir a cuatro convocatorias asegura en los micrófonos de la SER que "es una satisfacción y una forma de darnos cuenta de la realidad del pueblo, no hay nunca una mala palabra ni un no, cuando se discute es por el bien común". "En un pueblo no hay política, tiene que ser clase obrera que trabaje en la misma dirección".

Aún no saben cómo se producirá la visita real, están a la espera de información por parte de la Fundación Princesa de Asturias. Se sienten preparados y todas las mejoras que van realizando son para el bien vecinal no excepcionalmente para convertirse en el centro del foco mediático.