El Depor se juega el ahorro de 15 millones de euros en impuestos

La Audiencia Nacional, en un proceso asesorado por el despacho de abogados Garrigues, dio la razón al club coruñés al entender que había pagado impuestos indebidamente. Ahora Hacienda presentó recurso de casación y debe decidir el Tribunal Supremo.

El Deportivo vuelve a mirar hacia los juzgados y se juega el ahorro de cerca de 15 millones de euros. El largo camino judicial que emprendió Tino Fernández en su momento está llegando a su final, y sólo depende del dictamen del Tribunal Supremo. El Deportivo reclama el haber pagado impuestos de forma indebida en la época del concurso de acreedores. La asesoría jurídica blanquiazul reclamó rectificar la autoliquidación del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2012-13. En caso de que el proceso acabe de forma favorable para el Deportivo, en la Plaza de Pontevedra ahorrarían en los próximos ejercicios el pago de 15 millones de euros en impuestos. Un auténtico balón de oxígeno para el club coruñés. Se trata de un proceso asesorado por el despacho de abogados Garrigues.

El origen: las cuentas de Lendoiro

El origen está en las cuentas aprobadas en la época de Augusto César Lendoiro y su consejo desde el año 2003 sobre las que se entendía que habían sido maquilladas para presentar beneficios anuales a través de revalorizaciones contables para elevar el precio de los activos tales como trofeos, la plaza de Primera División o el uso del estadio de Riazor. Estas revalorizaciones de activos no están contempladas en la normativa contable. Una maniobra que entienden los actuales abogados blanquiazules que generó un posterior pago de forma indebida

Es decir, la base de la argumentación es que se pagaron impuestos de sociedades por beneficios que no existieron, ya que en realidad eran pérdidas. Una montaña que fue subiendo y provoca la cantidad de 15 millones de euros que ahora el Depor pretende lograr mediante el ahorro futuro de sus impuestos.

Un caso único

Se trata de la primera vez en la historia de la justicia española en la que a un contribuyente (en este caso al RC Deportivo) se le abre la puerta para recuperar impuestos ya pagados y sobre los cuales ya habría prescrito el periodo de reclamación. En ningún caso se trataría de que Hacienda fuese a devolver de forma directa esa millonaria cantidad, sino que tras la justificación documental pertinente, el Depor iría recuperando de forma paulatina ese dinero con rebajas de impuestos hasta llegar a los 15 millones de euros que se estiman.

Camino Silencioso

Este largo proceso fue iniciado por el ex presidente Tino Fernández, continuado por Paco Zas y ahora cae en las manos de Fernando Vidal. Las esperanzas no eran del todo elevadas en el Deportivo a que la reclamación pudiese tener largo recorrido. De hecho, hasta llegar al Supremo, el Dépor se encontró con constantes denegaciones Durante la etapa de Zas, el club recibió la sentencia favorable de la Audiencia Nacional. Una noticia de calado que el ex mandatario prefirió mantener en silencio. Un camino similar al de Zas fue el que siguió Fernando Vidal, que se encontró con el final del proceso y con el último obstáculo, el del recurso de casación presentado por la Agencia Tributaria y que hace unas semanas fue efectivamente admitido a trámite por el Tribunal Supremo. Ahora, el Alto Tribunal deberá resolver de forma definitiva sobre una cuestión que puede marcar el futuro del Deportivo. Los tiempos judiciales son difíciles de calcular, pero fuentes consultadas por Radio Coruña calculan que no se dictará sentencia hasta dentro de un año.