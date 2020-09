Jusapol se concentra en Palencia en apoyo a Policía Nacional y Guardia Civil

La Comisaría Provincial y la Comandancia de la Guardia Civil han sido los escenarios de dos concentraciones celebradas en palencia y que, convocadas por Jusapol, han servido para expresar el apoyo a los últimos compañeros heridos y, como medio de reclamar públicamente una mayor protección por parte de las autoridades y una mejor cobertura jurídica. Piden el reconocimiento expreso de su trabajo diario y, recuerdan que, aunque Palencia es una ciudad segura, estas situaciones vividas en Algeciras o Cádiz se podrían dar también aquí ya que la violencia de la delincuencia es cada vez mayor.

Concentración a las puertas de la Comandancia de la Guardia Civil / Radio Palencia

Concentraciones que se han repetido a las puertas de todas las ciudades españolas y que quieren poner el foco de atención en la situación que viven día a día. Aseguran que se sienten en entredicho por parte de algunos sectores de la sociedad y recuerdan que su obligación es la de hacer cumplir la Ley, por ello piden un reconocimiento expreso a su labor diaria.

Durante las concentraciones se ha procedido a la lectura de un manifiesto que reproducimos, en parte, a continuación:

"Nuestro trabajo para nada es sencillo, nunca dijimos que lo fuera y lo desarrollamos con valentía, sacrificio y honor, nosotros mejor que nadie lo sabemos.

Cumplimos con nuestra misión y ponemos todo de nuestra parte para que el ciudadano se encuentre seguro, pero ¿quien nos protege a nosotros y a nuestras familias? Con estos valores no nos protegemos frente a un arma, o contra embestida de un gran vehículo a mas de 120 km/h, tampoco nos protegen ante nuestro enemigo en nuestra lucha diaria estando en clara desventaja de efectivos, ni tampoco nos protegen ante el odio y acoso que sufrimos.

Lo que si nos protege son más medios de protección, chaleco antibalas personales, fundas antihurto, pistolas Taser, vehículos adecuados, EPIS, Mascarillas, personal suficiente para poder hacer cumplir la Ley con todas las garantías, y un respaldo institucional necesario para que no estemos abandonados a nuestra suerte…

Recientemente hemos visto como hemos sido tiroteados, embestidos, apedreados, insultados y acosados por quienes no respetan nuestras leyes, esas leyes que hacen que la ciudadanía pueda disfrutar de su seguridad con toda libertad, leyes que en su gran mayoría la ciudadanía cumple y respeta, leyes que en ocasiones nos dejan desprotegidos.

Queremos mandar un mensaje de apoyo, de ánimo, y de fuerza a nuestros compañeros que han resultado heridos en estas brutales intervenciones. Les deseamos la mejor de las recuperaciones, NO ESTAIS SOLOS, VUESTRAS HERIDAS SON NUESTRAS, SUFRIMOS CON VOSOTROS…PORQUE EN ESTA FAMILIA NADIE LUCHA SOLO y como no queremos luchar solos, reclamamos al Gobierno de España, al sistema judicial, a las instituciones… que luchen con nosotros, que nos protejan… pero de !!!VERDAD¡¡¡, con la misma valentía, sacrificio y honor con el que todos los días vestimos nuestro uniforme.

No nos queremos olvidar de nuestra reclamación, la de Equiparación, necesaria para dignificar, reconocer e igualar nuestro trabajo al que hacen otros compañeros de las policías autonómicas, es simple…es cuestión de igualdad, y seguiremos adelante, juntos, con el mismocompromiso con el que vestimos nuestro uniforme para conseguir lo que nos llevan negando y a la vez prometiendo sistemáticamente año tras año…

No queremos mensajes en redes sociales, no queremos visitas al hospital, no queremos mas discursos vacíos, queremos HECHOS¡¡¡¡.