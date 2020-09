¿Y qué pasa con la Formación Profesional?: "tememos no poder titularnos"

No ha sido un inicio de curso típico, ni mucho menos. El coronavirus ha generado muchos temores e incertidumbres en la Educación. Y uno de los sectores que más dudas presenta es el de la Formación Profesional. Muchos alumnos optan por el camino de la FP para llegar a la universidad o también para formarse de cara a conseguir un empleo.

Las FP presentan una serie de particularidades que hacen que sea todavía más difícil encarar un año con tantas limitaciones como el que ahora comienza. Hay que cumplir con las ratios, con las medidas de seguridad y con todos los nuevos protocolos presentados por la Comunidad hace apenas dos semanas. Se trata de una enseñanza con un alto grado de contenido práctico y en la que se apuesta desde la Consejería de Educación por un sistema semipresencial.

Desde los centros aseguran que en la parte teórica no habrá problemas, más allá de los que se puedan compartir con otros sistemas de enseñanza como Secundaria o Bachiller. Sin embargo, en las clases prácticas no se va a poder impartir la docencia de forma eficaz. Sara Gutiérrez, profesora de Fabricación Mecánica y responsable del área de FP en UGT asegura que “gran cantidad de contenido, y muchas veces el más importante, es el aprendizaje práctico, y por mucho que pongan una cámara el streaming es inviable”. “No es lo mismo que ir a clase, no terminamos aprendiendo nada” sostiene una alumna.

También es habitual en las clases de Formación Profesional que se comparta material entre los alumnos para realizar la parte práctica en los centros. Este asunto también ha generado cierta preocupación por su desinfección y por una posible contaminación que produzca brotes en las aulas. “No sé si se van a desinfectar de una manera adecuada”, se pregunta otra alumna. Daniel es alumno de un grado superior de deporte y nos cuenta que tiene “mucho contacto con los compañeros, hay que estar en la piscina o jugar al balón”, lo que supone que “tienes mucho contacto con los compañeros y los materiales” y cree que “va a ser un impedimento”.

Otro asunto a tener en cuenta son las prácticas en empresas. Nos cuenta la profesora Sara Gutiérrez que dada la situación económica que se atraviesa, “no se sabe si va a haber empresas suficientes para acoger a estos alumnos”. Esto preocupa, y mucho. A algunos, como por ejemplo a los alumnos del grado de Auxiliar de Enfermería les han suspendido las prácticas. Lo ven como algo “injusto” y aseguran, “necesitamos esas prácticas”, ante el temor de no poder titularse. Otros comienzan su periodo de formación práctica en una empresa próximamente, aunque temen que se las puedan suspender, como Doménica, que dice estar “un poco preocupada por si en octubre o en noviembre las cancelan a la mitad”.

¿Un refuerzo útil?

Otra de las particularidades de la Formación Profesional es que los profesores se dividen en familias profesionales. El docente que imparte un grado de deporte no es el mismo que el que da clase en un grado de mecánica, y viceversa. Por ello, los problemas que puedan aparecer de bajas y de desdobles son mucho más difíciles de solucionar. Sara Gutiérrez nos cuenta que en su centro el refuerzo es de “solo dos profesores, que nos podrán ayudar haciendo guardias o haciendo cumplir con los protocolos de la COVID, pero no es útil para aumentar las clases”.

Además, señala la profesora que “debido a los recortes en FP desde 2011, las listas de interinos están agotadas o están a punto”. “Es un sector muy castigado, tanto en inversión como en infraestructuras, las aulas se quedan pequeñas, y más teniendo que cumplir la distancia de metro y medio entre alumnos”.

En definitiva, a una semana de que arranque un nuevo curso en los grados medios y superiores de Formación Profesional, la sensación generalizada es la que expresa Samira, alumna del grado de Auxiliar de Enfermería, que lamenta que “no nos están dando la suficiente importancia a los alumnos de FP”.