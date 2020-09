Vuelven las escuelas de fútbol base bajo rigurosas medidas

En Hoy por Hoy Locos por Valencia hemos visitado una escuela de fútbol base para conocer como están preparando la desescalada y la vuelta de miles de niños y niñas a la práctica del deporte.

Jaime Martinez, director deportivo del CF Barrio de La Luz / José Luis Chiclana

Concretamente nos hemos trasladado a la escuela de fútbol base del CF Atco. Barrio de La Luz de Xirivella para conocer cuál es el protocolo de actuación que están siguiendo para proteger a los niños y niñas y entrenadores y aplicar de manera rigurosa todas las normas de seguridad e higiene para convertir los campos de fútbol en lugares seguros.

Cartel protocolo Covid-19 / CF Atco. Barrio de La Luz

La Federación de la Comunitat Valenciana ya ha presentado el protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente al Covid-19, que se aplicará en los partidos de temporada, en los amistosos y en los entrenamientos. El protocolo se ha establecido a través del Consejo Superior de Deportes y se irá actualizando en función de que avance el estado de la pandemia. Alcanza a las competiciones organizadas por la Federació de la Comunitat, que son consideradas de ámbito no profesional. Se trata de las categorías aficionado, juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y prebenjamín de fútbol 11, fútbol sala, fútbol 8 y fútbol playa.

Calendario comienzo de liga en las diferentes categorias de fútbol base / FFCV

El punto clave del protocolo hace referencia a las medidas que deben seguir tanto deportistas como acompañantes. Hay seis consignas: no se podrá acceder a las instalaciones en el caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19, haber estado en contacto con personas infectadas o encontrarse en período de cuarentena; lavado de manos antes y después del entrenamiento o de la competición (en todos los vestuarios y zonas de acceso a la instalación deberá haber dispensadores de gel desinfectante); distanciamiento social (deberán estar señalizadas las limitaciones al uso de vestuarios, aseos, duchas y gimnasio, cumpliendo la distancia de 1,5 metros); mascarilla (obligatoria para cualquier persona que acceda a la instalación y no esté realizando actividad deportiva incompatible con su uso); higiene respiratoria (en el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en la flexura del codo); e higiene del material técnico de entrenamiento o juego, de la ropa deportiva, del calzado o de los enseres personales, con sus lavados y desinfecciones oportunos (no compartir el material deportivo en la medida de lo posible, y de hacerlo, realizar limpieza o desinfección previa). Además, se evitará las celebraciones en grupo, los contactos voluntarios innecesarios, escupir, las entregas de trofeos, los protocolos de juego limpio o cordialidad y las fotos de grupo. De momento en las categorías inferiores no se está permitiendo la utilización de vestuarios ni duchas. Los niños y niñas deben ir de casa al campo de fútbol ya vestidos y ducharse en casa.

Limpieza del recinto: desinfección y designación de un coordinador

Los titulares de las instalaciones deberán nombrar un coordinador responsable, quien tendrá que tomar las medidas oportunas para conservar el recinto en un estado óptimo: limpieza y desinfección periódicas de las instalaciones, como mínimo dos veces al día, y siempre después de cada turno; se limpiará y desinfectará el material utilizado por los deportistas al finalizar cada turno de entrenamiento y cada jornada; y en caso de espacios cerrados, ventilación antes, durante y después de cada actividad. También habrá que identificar a las personas que acceden al recinto elaborando un listado con nombre, apellidos, DNI y teléfono para facilitar la trazabilidad en caso de contagio.

Presencia de padres, madres y público: no se podrá superar el 75% del aforo ordinario

El protocolo permite celebrar eventos con público sin superar el 75% del aforo ordinario. Eso sí, siempre y cuando no se contravenga las medidas establecidas por Sanidad en ese momento. Todas las personas que accedan estarán obligadas a realizar la higiene de manos con gel hidroalcohólico o mediante lavado. Aunque hay ayuntamientos que de momento no permiten el acceso de público a sus instalaciones deportivas.

Hemos hablado con Jaime Martinez, director deportivo del CF Atco. Barrio de La Luz de Xirivella.