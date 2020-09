Son Gotleu y Son Canals: aparente normalidad a escasas horas del segundo confinamiento

Las restricciones adoptadas por el Govern sobre Son Gotleu, Son Canals, Can Capes y la Soledat Nord entran en vigor esta noche a las 22:00 horas. A partir de entonces, todos los establecimientos tendrán que cerrar a esa hora cada día, las reuniones sociales y familiares tendrán que ser de cinco personas salvo convivientes y se limita la movilidad, de manera que sólo se podrá entrar o salir de estos barrios con una justificación, como ir al cole o a trabajar. De momento parece que no hay mucha preocupación en estas zonas. Esta mañana hemos estado ahí, en Son Gotleu, para ver cómo está el panorama horas antes de que estas zonas reciban estas limitaciones.

La vida sigue en Son Gotleu y lo hace con una aparente normalidad. A pesar de que esta noche entran en vigor las nuevas restricciones, la gente ha salido a la calle. Terrazas llenas, viandantes paseando, fruterías y supermercados con la afluencia habitual... En definitiva, vida normal. No parece que en este barrio palmesano haya una gran preocupación. Además de ello, hemos podido ver bastantes personas fumando, algo que de hecho está prohibido, y con la mascarilla por debajo de la nariz, que ya saben que está mal colocada y que debe cubrirla. En la SER hemos podido hablar con algunos establecimientos de Son Gotleu. Paula es la propietaria de una tienda de trofeos llamada Mian. Nos contaba lo siguiente: "La gente saldrá igual a la calle porque si se puede mover no se va a quedar en sus casas. Los bares van a estar llenos, las terrazas llenas y la gente se va a mover igual".

Jennifer regenta un bar en la barriada. Considera adecuada las medidas aunque por otro lado espera que la gente siga yendo a su establecimiento. Espera que la gente siga yendo. En su caso explica que solía cerrar a las 00:00 y ahora tendrá que cerrar a las 21:30.

También hemos hablado con Teresa, que regenta la Ferretería Payeras, que espera que la actividad económica siga igual. Además, "la gente de bien de Son Gotleu que va por buen camino cumplirá el confinamiento, pero los rebeldes seguirán con su rebeldía". Señala que no puede cerrar porque es lo que le da de comer.

Esta mañana la plataforma Stop Desahucios protestaba en Son Gotleu por el lanzamiento de una madre de dos hijos de un piso de la barriada. Su portavoz, Joan Segura, explica que los desahucios continúan y añade que desde la entidad definen las medidas para confinar como "arbitrarias" y que "están más dirigidas a proteger la economía que la sanidad". Las críticas de los miembros de la plataforma hoy presentes en el barrio también han sido para Francina Armengol: "No es culpa de los jóvenes ni del barrio de Son Gotleu. Es culpa de Francina, que para darle de comer a los hoteleros abrió fronteras y nos jodió a todos. ¿A quién castigan? En vez de castigar al barrio de Sa Teulera castigan al barrio de Son Gotleu. No es justo. Que se confine ella".

Estas son algunas voces que nos hemos encontrado en Son Gotleu, pero también hemos ido a Son Canals, donde la situación parece más tranquila, pero con crispación. En una de las calles nos hemos encontrado a Tomás, un joven que nos ha contado no entiende estas medidas y por qué "mi calle sí y la paralela no". Dice que cumplirá el confinamiento, pero que saldrá si le apetece porque en su zona "no hay nada". Apunta que sólo tiene un bar. "Si un día quiero ir con mis amigos o a cenar, lo más seguro es que vaya", asevera.

La SER también ha visitado el bar de Mateu, un camarero que piensa que en unos días la gente se saltará el confinamiento y que "a los cinco días será 'viva la Pepa". Mientras, Aina Maria trabaja en una pastelería muy cerca de este bar. Asegura que económicamente se va a notar bastante el impacto de estas restricciones aunque piensa que la gente seguirá saliendo.