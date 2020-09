Desalojada una fiesta de una veintena de personas en el búnker de Aizkorri, en Getxo

Según ha podido saber la SER, un dispositivo de Ertzaintza y Policía Local tuvo que desalojar en la mañana del sábado una fiesta de un grupo de algo más de 20 jóvenes que se sirvieron del búnker de Aizkorri, en Getxo, para montar un festejo en el lugar sin llamar la atención en la noche del viernes al sábado.

La fiesta, a la que acudieron jóvenes incluso de fuera de Euskadi, se prolongó durante toda la noche con música, alcohol... y, por supuesto, sin mascarillas. Agentes de la Ertzaintza detectaron a algunos jóvenes abandonando el lugar a primera hora de la mañana y acabaron dando con la fiesta del búnker, que se saldó con una decena de sanciones por acudir a la fiesta y no llevar mascarilla. Getxo es, a datos del viernes, la segunda localidad de Bizkaia con mayor número de contagios por coronavirus.

El incidente de este sábado no es el primero del verano relacionado con fiestas donde no se cumplían los requisitos sanitarios en Getxo. En agosto la Ertzaintza y la Policía Local de Getxo ya tuvieron que intervenir para disolver un botellón de cerca de 100 personas que se saldó con una persona doblemente multada por no llevar mascarilla y encararse con los agentes, así como otra persona identificada por la policía.

En julio, otra congregación de un grupo de entre 30 y 40 personas para celebrar el Día de Paellas acabó con un enfrentamiento entre los jóvenes y las fuerzas policiales que se saldó con dos detenidos por encararse con los agentes y no cumplir los requisitos sanitarios.