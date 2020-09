El documento de la Junta sobre la Presa de Siles "se queda muy corto"

El documento de la Junta de Andalucía sobre la Presa de Siles "se queda muy corto", en palabras del vicesecretario de UPA Jaén, Elio Sánchez. Esa es la impresión que ha transmitido la organización agraria respecto a este texto presentado por la Consejería de Agricultura del Gobierno regional, pues sólo favorecería a 3.500 hectáreas "dejando municipios enteros fuera de la delimitación de la zona regable". De hecho, municipios como Génave, Segura de la Sierra o Arroyo del Ojanco se quedarían fuera.

Reconoce Elio Sánchez haberse quedado realmente preocupado con esta presentación PowerPoint que ha presentado la Junta de Andalucía y de la que asegura desconocer "su valor jurídico". Existe una clara falta de ambición del gobierno regional en este documento, según Sánchez, que podría acarrear problemas serios a los agricultores de la zona.

"Es poco menos que un borrador y no sabemos si es la delimitación de la zona regable, si no lo es, si vale para formular alegaciones en contra o si es una resolución administrativa", señala. "No nos deja nada satisfechos, al contrario, nos deja más preocupados de lo que estábamos", insiste. Por ello, el vicesecretario de UPA Jaén ha criticado "la ligereza y la poca ambición de la Consejería de Agricultura. No sabemos de qué fuente emana este informe, pero lo que nos parece es que, para una cuestión tan decisiva como la delimitación de la zona regable de la Presa de Siles, la Junta ha presentado un trabajo un poco a la ligera. Nos negamos en rotundo, por ejemplo, a que se queden municipios enteros fuera de la delimitación. No vemos ambición alguna en este estudio, porque se centra exclusivamente en favorecer las 3.500 hectáreas que están previstas en el Plan Hidrológico".

Criterios sin sentido

Elio Sánchez de UPA no comparte "uno de los criterios para la delimitación, como es el de situar la cota de altura a la salida de la presa, cuando lo más racional y lógico es ubicarla desde el río, porque las impulsiones no se hacen desde la cota de altura de la presa, sino desde el mismo cauce". Habla de incertidumbre para un sector ya maltratado y considera que con este documento se demuestra una vez más que "la Junta de Andalucía sigue desentendiéndose de una infraestructura clave para el desarrollo socioeconómico de la Sierra de Segura. Llevamos casi cinco años sin rastro del agua de la Presa de Siles en los olivares de la comarca. Cinco años en los que la administración autonómica sigue echando balones fuera en sus responsabilidades. Y ahora nos presenta esta especie de borrador que no resuelve nada, sino que nos deja más preocupados por el futuro".

Por último, UPA recordaba al gobierno regional que "debe delimitar una zona regable con la vista puesta en esos 15 hectómetros cúbicos, conforme indican los informes pertinentes y la demanda real. Porque es absurda una delimitación basada en los 6,2 hectómetros cúbicos actuales. Y debe hacerlo teniendo en cuenta a toda la comarca, sin dejar municipios fuera".