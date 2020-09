Alberto González: "Me gusta jugar con líneas de 4 y dos jugadores en banda"

El primer "SER Deportivos Linares" de la temporada no ha podido contar con mejores invitados. Para estrenar esta nueva etapa radiofónica, la decana de la provincia ha contado con la presencia de Alberto González, entrenador azulillo, entrevistado por Tomás Ballesteros, junto a los periodistas deportivos Fernando Pulpillo (Diario Jaén) y Javier Esturillo (El Observador).

El técnico, de origen malagueño, ha sido sometido a una serie de preguntas, fundamentalmente, sobre qué Linares verá la afición en el terreno de juego en este nuevo peldaño deportivo. Es un salto de calidad que afronta con ilusión, confiando en el trabajo colectivo para "tratar de hacerlo bien y dar alegrías".

Alberto González ha venido con, de la mano, muchos de sus hombres de confianza, tanto en el campo como para acompañarle en el cuerpo técnico. Sobre el proyecto de cara a la 2020/21, señala que se ha mantenido" buena parte de la base de cara a una temporada que será más bien corta, siendo necesario traer gente adaptada a la categoría y otros con proyección".

Jugadores con veteranía que se mezclarán con la juventud y el descaro de quien pretende abrirse paso en este deporte para intentar agradar lo máximo posible al público linarense: "Al final es un trabajo en equipo y, dentro de las posibilidades que teníamos, vamos a competir con otros recursos como nuestro campo o la afición. Hemos fichado a jugadores que conozco, que han funcionado y lo darán todo por el equipo".

De lo que será su estilo en el verde, el técnico reconoce que lo que le gusta es "jugar con líneas de 4 y dos jugadores en banda", buscando la portería rival con alegría pero, eso sí, teniendo "recursos para conseguir victorias de otras maneras" en función de lo que demande cada momento en cualquier partido.

Sobre la exigencia que soportará en una plaza tan complicada como Linarejos, González asume el reto con responsabilidad y sabedor de lo que supone cada paso que da el equipo: "Lo he vivido desde fuera y espero ahora poder disfrutarlo. Vas por la calle y ves camisetas del Linares, algo que es muy bonito. No supone una presión extra porque disfruto con lo que hago y no me preocupa ese peso. Representamos a una masa social importante, lo que me obliga a dar siempre un poquito más, igual que los jugadores".

En cuanto al papel de determinados jugadores, como el caso del centrocampista Rodri, el entrenador considera que no tendrá problemas para adaptarse a la nueva filosofía de juego "porque ya lo he tenido como jugador y me conoce". Del joven Isra habla maravillas, apuntando que "tiene una proyección brutal" aunque matizando que hay que dejarle crecer, poco a poco.

De otros pesos pesados del equipo como Chendo o Fran Carnicer, queridos por la afición por ser de la casa, indica que "están en la plantilla no por ser de Linares, sino porque dan el nivel". También ha repasado la llegada de hombres que viven un gran momento de forma, como el extremo zurdo Toni García, que viene "con la flechita hacia arriba en cuanto a su capacidad goleadora, entre otras de las nuevas caras para el nuevo curso liguero.

PRIMEROS AMISTOSOS

Al margen de la entrevista realizada al máximo responsable del cuerpo técnico, la directiva azulilla ha confirmado las primeras citas de pretemporada. El sábado 19 de septiembre se abre el telón con la visita al estadio del Villarrubia CF, desde las 20h. A la espera de nuevos compromisos, también está cerrado el que será el primer encuentro "veraniego" en el municipal de Linarejos, con el Córdoba CF como invitado (3 de octubre y sin horario confirmado al cierre de esta edición).