Acaba sin acuerdo la reunión de este lunes entre los trabajadores de la EMT y Cort

Acaba sin acuerdo la reunión mantenida este mediodía entre el comité de huelga de la EMT, y el regidor de movilidad, Xisco Dalmau. Un encuentro muy largo que acaba sin acercar posturas, y se emplazan a mañana para seguir negociando. La huelga, por tanto, en estos momentos, sigue.

Sí ha habido avances, tal y como ha explicado a la SER, el portavoz del comité de huelga, Andrés Rodríguez en cuanto a recuperación de líneas eliminadas, como la 9, la 31 o la 34. Por su parte, el regidor de movilidad, Xisco Dalmau, se muestra más optimista y cree que "el fin de la huelga está próximo" e insiste en que "ahora las huelgas no tocan":

Los trabajadores de la EMT se han concentrado este mediodía en Cort para reclamar mejores condiciones laborales y un transporte público de calidad. La falta de acuerdos es lo que ha provocado que los parones sean de 24 horas desde la última medianoche.

Alrededor de un centenar de empleados de la EMT se han concentrado frente el Ayuntamiento de Palma bajo la consigna '¿Hila, dónde estás? ¡Aparece ya!'. Lo han hecho con música rock, silbatos, bocinas y tambores. El portavoz del comité de huelga, Andrés Rodríguez, ha estado presente y ha asegurado que, según sus previsiones, la reunión con Dalmau no llegará a buen puerto porque "le hemos propuesto reunirse el viernes, el sábado y el domingo y ha rechazado nuestra propuesta". Además, añade que "la EMT es un tema secundario para él".

Rodríguez ha insistido en que es el mejor momento para convocar una huelga. Según ha explicado, debe haber muchos afectados para que la directiva y el consistorio les hagan caso. Destaca que la huelga será "indefinida" hasta que haya un acuerdo y pide "perdón" a todos los usuarios de la EMT perjudicados por las movilizaciones. Asimismo apunta: "Lo hacemos por una empresa pública, por seguir manteniendo todas las líneas y por prestar más servicio del que estamos prestando en la actualidad".

La SER ha estado también esta mañana en la Plaza de España para conocer de primera mano qué opinan los usuarios. Allí hemos encontrado a Alejandra, que afirma estar totalmente en contra de la huelga: "Me parece precipitado porque no estamos en las mejores condiciones. Deberían estar satisfechos con lo que les están dejando hacer".

En el polo opuesto está Carlos, un hombre que se posiciona a favor independientemente de los perjuicios que puedan derivarse de los parones: "He leído sus reivindicaciones, las carencias que tienen y lo que les deben. Me parece estupendo que sea indefinido. Esto es lo que pasa cuando no se trata bien a los trabajadores".

Además, hemos podido hablar con dos mujeres cuyo posicionamiento es neutral. Dicen que entienden los motivos de la huelga, pero lamentan las consecuencias. Una explica que ha tenido que coger el taxi para ir a trabajar. Mientras, la otra pide más servicios mínimos.