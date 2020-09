Madres y padres "entre la espada y la pared": Miedo al contagio y a que los niños se queden en casa

Ha llegado el momento tan temido por muchos. La vuelta al cole ya es una realidad en la Región de Murcia y hemos querido hablar con algunas madres que tienen hijos en Infantil y Primaria para que compartan su historia, sus miedos y sus peticiones.

El miedo al contagio, la incertidumbre tras tantos meses sin ir al colegio y los problemas de conciliación están marcando esta singular vuelta a las aulas, que se ha convertido en un rompecabezas para muchas familias. Laura tiene dos hijos: uno en Infantil y otro en Primaria. Victoria también tiene una hija en Infantil, que padece asma, además de un bebé de 10 meses. Las dos llevan a sus hijos a un colegio de la zona norte de Murcia. Fanny, por su parte, tiene dos niños en Primaria en un centro de una pedanía murciana. Les preguntamos si tienen miedo.

"Yo creo que no hay que tener miedo, pero sí hay que tener respeto y sentido común y transmitírselo a los niños", opina Laura. La hija de Victoria, sin embargo, tiene asma infantil, por lo que su madre sí que está más asustada: "Tengo muchísimo miedo a que mi hija Ana se contagie. Como tengo un bebé de diez meses, también tengo miedo de que se ponga mala". Fanny, por su parte, cree que todos tienen miedo pero que también es importante que los niños vayan a clase para no interrumpir más su aprendizaje.

Y es que todas están preocupadas por lo que implica llevar tantos meses sin ir al colegio, sobre todo para niños tan pequeños que están aprendiendo a relacionarse. Victoria asegura que su hija "necesita" ir al colegio: "Lleva desde marzo sin ir a clase y sin relacionarse con muchos niños". La situación, dice Victoria, tiene a las familias "entre la espada y la pared": "Los niños quieren estar con sus amigos y los echan mucho de menos".

Ellas, como muchos otros padres y madres, también se han planteado no llevar a sus hijos al colegio, aunque no siempre es posible. A Victoria le dijeron que su hija, a pesar de tener asma, podía asistir a clase. Fanny, por su situación laboral, no puede permitírselo: "No queda otra, son niños y no pueden estar solos en casa". Laura asegura que tiene la suerte de poder contar con sus padres para que les ayuden, pero también afirma que "para los padres que no tienen a nadie, es más complicado".

Ellas también tienen algo que decir cuándo les preguntan cómo podría haberse planteado una vuelta al cole segura, aunque coinciden en que es muy complicado lograrlo, y tener a los niños en casa tampoco es la solución. Laura cree que se podría haber hecho de otra manera, alternando mañanas y tardes, contratando más profesorado y aumentando los turnos. Victoria hubiera preferido que se volviese a las aulas tras una reducción de los contagios, aunque agrega que los niños "tampoco pueden estar tanto tiempo sin ir a clase".

Fanny señala que es muy complicado lograr una vuelta al cole totalmente segura. "Si para uno mismo, que es adulto, es complicado mantener la distancia en el trabajo, peor para ellos, que son niños", reflexiona.

La situación de María es algo más compleja. Su hijo tiene patologías previas y, por recomendación médica, no debe acudir al colegio hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19. Además, el niño tiene un problema de audición, por lo que el contacto con otros compañeros es vital para su desarrollo.

Por ahora, su hijo está respondiendo bien a los métodos educativos online, pero su madre está preocupada por si la situación le impide volver pronto a clase y se queda atrás. María pide que se tenga muy en cuenta a todos los niños que, como él, no pueden ir al colegio a causa de una enfermedad, y que los centros les ayuden en todo lo posible. "No están en casa por gusto. Cuando se incorporen, les va a costar más", asegura.