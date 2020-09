Largometraje busca protagonista: «mujeres naturales y empoderadas»

En 1962 Bette Davis publicó este anuncio por palabras en el Hollywood Reporter:

«Madre de tres hijos -10, 11 y 15 años- divorciada. Estadounidense. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Todavía con movilidad, más amable de lo que dicen. Busca empleo estable en Hollywood (experiencia en Broadway). Bette Davis, Att. Martin Baum, G.A.C. Referencias bajo pedido».

Aquel anuncio paso a la historia del cine. Ahora, denle la vuelta a la historia, porque este, probáblemente, también lo hará:

«Directora de cine, 38 años, profesora en HEAD Ginebra, Premio CNC de la CinéFondation del Festival de Cannes, Premio Ikusmira Berriak del Festival de San Sebastián, busca protagonista para su cuarta película. Trabajo remunerado. Alta en la Seguridad Social. No es necesaria experiencia. Inscripciones: www.elaguafilm.com hasta el jueves 17 de septiembre».

Tras Pueblo (2015), Las vísceras (2016) y Los que desean (2018), Elena López Riera (Orihuela, 1982) se pone de nuevo tras la cámara para dirigir su cuarto trabajo: El agua…

«Un pueblo de la Vega Baja. Es el verano más caluroso del siglo. Los mayores pasan los días recordando las historias de fantasmas que recorren el lugar. Los jóvenes viven de noche. Fiesta, reggaeton y el sueño de marcharse muy lejos de allí. En medio de esa atmósfera eléctrica, Ana (17) conoce a Jose (22). A partir de ahí, nada será lo mismo para ellos. El agua, que amenaza con inundarlo todo, cada vez está más cerca».

Como la mayoría de los artistas, la cineasta alicantina es supersticiosa y prefiere esperar a que el proyecto esté más avanzado para revelar más datos de un guion que comenzó a escribir hace un par de años, tras ganar el Pardino d’Oro del Festival de Locarno (Suiza) por Los que desean. Paradojas de la vida, por entonces, todavía no se había producido la DANA que en septiembre de 2019 ahogó por enésima la Vega Baja. Y es que, a veces, «la realidad supera a la ficción».

De momento, sabemos que El agua se rodará en la comarca de la Vega Baja durante la primavera de 2021. Toca madera. Que, en su primer largometraje, Lopez Riera juega en la frontera entre la ficción y el documental y entre el realismo y la fantasía y que relatará «cómo las nuevas generaciones escuchan y reinterpretan la memoria de sus mayores».

Mayores de una región con una relación muy particular con el agua, ese elemento que da la vida y la quita, desoladora cuando no llega y arrasadora cuando se desborda. Y es que, como en la canción de Elefantes y Manolo García, el río es un dios líquido, plata mojada, furia serena y calma desbocada. «Es una relación de amor-odio que siempre me ha llamado la atención, un miedo atávico que se mezcla con las tradiciones, de leyendas y de fantasmagorías».

Ahora, el largometraje busca a su protagonista, una chica natural y empoderada entre 14 y 19 años que interpretará a Ana, una joven de pueblo muy decidida, que no le tiene miedo a nada. «Me haría mucha ilusión que fuera alguien de la zona que no tiene por qué ser profesional. Y en esas estamos, buscando a esa chica».

El agua

El agua es una ficción de producción internacional gracias a la alianza entre SUICAfilms (España), Alina Film (Suiza) y Les Films du Worso (Francia). Este proyecto recibió en 2019 el premio CNC de la CinéFondation del Festival de Cannes y el Ikusmira Berriak del Festival Internacional de San Sebastián. Cuenta con ayudas del programa europeo MEDIA, del Ministerio de Cultura de Suiza y del Instituto Valenciano de Cinematografía (IVC).

El proceso de selección está dirigido por Cendrine Lapuyadé, conocida por sus trabajos de casting de calle para la película francesa Shéhérazade (2018), cuyos intérpretes principales recibieron el Premio César al mejor actor y la mejor actriz revelación, o Adú (2020).