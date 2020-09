El confinamiento de Sotillo de la Ribera no afectará a la vendimia ni al ritmo escolar

Sotillo de la Ribera quedará confinado desde mañana y durante 14 días. Una drástica medida con la que la Consejería de Sanidad pretende frenar el avance de la pandemia cuyo ritmo de contagios se ha incrementado rápidamente en los últimos días. Correrá la misma suerte la localidad ribereña vallisoletna de Pesquera de Duero. En ambos municipios, según ha indicado la consejera de Sanidad los contagios alcanzan aproximadamente a un 10% de la población.

Verónica Casado ha advertido que también ha sido determinante para tomar la decisión de aislar ambos municipios la sospecha de transmisión comunitaria, al no poder conectar entre sí los nuevos casos que se están produciendo, y que, en el caso de Sotillo, se han duplicado en los últimos cinco días: si el pasado jueves ya saltaban las alarmas al tener registrados poco más de una veintena de contagios, la última actualización de SACYL indica que ya hay 46 habitantes de Sotillo que han dado positivo por coronavirus.

Las medidas de contención que acompañan al confinamiento son prácticamente idénticas a las aplicadas en Aranda, aunque en este caso, al haber comenzado el curso escolar, la actividad docente se incluye entre las actdividades esenciales por las que se permite entrar y salir del municipio, por lo que el alumnado y profesorado sano podrá seguir el ritmo de las clases con normalidad. Curiosamente la Consejería de Sanidad no había previsto el impacto del confinamiento para la comunidad educativa, compuesta en Sotillo de la Ribera por las familias de 23 niños y niñas y sus diez profesores del Colegio Siglo XXI, así como los adolescentes que acuden al instituto de Roa, que no recibieron información sobre cómo les afectaba la situación de aislamiento del municipio hasta bien entrada la tarde. Por el contrario entre las medidas de contención la orden incluye restricciones en unas residencias de ancianos que no existen ni en Sotillo de la Ribera ni en Pesquera de Duero.

El confinamiento ha llegado a Sotillo de la Ribera por detrás de las propias medidas que ya había tomado la población hace días, cuando comenzó a detectarse la magnitud del contagio. Muchos de los vecinos y vecinas del municipio ya estaban autoconfinados en sus propios domicilios, algunos por miedo al contagio y en otros casos al sospechar que han podido tener contacto con algunas de las personas que han dado positivo en la prueba. De hecho, y auque ni siquiera en este momento se incluya como una medida obligatoria, tres de los cuatro bares de la localidad llevan ya varios días cerrados.

No se espera repercusión en la vendimia

Sotillo de la Ribera cuenta con ocho bodegas que se preparan para la vendimia, aunque sus responsables esperan que el confinamiento no repercuta en esta actividad laboral. Así lo explica Íker Ugarte, presidente de la asociación de bodegueros de la Ribera, ASEBOR, cuya bodega, Santiago Arroyo, está ubicada en Sotillo de la Ribera. “Estamos tranquilos, porque prevemos que la vendimia comience a finales de mes o a principios de octubre” indica Ugarte. “Además, por la idiosincradia de la viña, las normas se cumplen de por sí: los líneos están separados entre dos y tres metros, por lo que la distancia de seguridad se cumple de sobra”

La propia consejera confirmaba que, en principio, el confinamiento de Sotillo no implica ninguna restricción específica para las labores de la vendimia, aunque advierte de que se extremará vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad, en especial en lo que se refiere a las condiciones de los trabajadores temporales.