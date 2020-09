Ana Carrasco se despide de la temporada 2020

La piloto de Cehegín, Ana Carrasco, se pierde el resto de la temporada 2020. El equipo médico, la propia deportista y su equipo Provec Racing, después de valorar los resultados de las pruebas de su caída el 11 de septiembre en Estoril, han tomado la decisión de practicar hoy una cirugía para estabilizar las lesiones en tres vértebras.

La operación la hará la Doctora Ubierna y su equipo en la clínica Dexeus y, si todo evoluciona favorablemente en pocos días, Ana podrá empezar a andar y en unas semanas iniciará ejercicios isométricos. En el comunicado del equipo, además se destaca que "el objetivo es que en unos 3 meses la piloto de Kawasaki pueda ir incorporándose poco a poco a su actividad profesional, por lo que Ana no participará en ninguna carrera de lo que queda de temporada 2020 de WorldSSP300".

La Dra. Ubierna (Especialista en cirugía traumatológica de la columna vertebral), ha afirmado que "observamos una fractura de la columna dorsal, que afecta parcialmente a la vértebra T3 y a nivel T4 y T6 afecta a todo el cuerpo vertebral provocando pérdida de altura de aproximadamente 50%. También se le realizó una Resonancia Magnética para valorar afectación neurológica y detectamos un pequeño desplazamiento, 2mm, a nivel de T4 que invade el canal óseo pero sin afectar a la médula. Después de valorarlo con Ana y su entorno familiar y profesional se determina riesgo y beneficio de los posibles tratamientos y se estima oportuno practicar una cirugía para estabilizar las fracturas y permitir una precoz movilización. La cirugía se realizará bajo control de la función de la médula en todo momento. Estimam os que si todo evoluciona según lo previsto, en 48 horas podría empezar a sentarse y a caminar y la idea sería autorizarla a iniciar ejercicios isométricos pasadas tres semanas. Se estima que en un plazo de 3 meses se podrá incorporar de manera progresiva a su actividad profesional. Una vez conseguida la curación de las fracturas está previsto la retirada del material de titanio implantado".

Por su parte, la piloto ha finalizado el escrito con optimismo pese a la mala noticia: "Definitivamente este no era el plan para esta semana, mi idea era correr este fin de semana la "carrera de casa" en el Circuit de Barcelona-Catalunya y seguir peleando por el campeonato del mundo de WorldSPP300, pero bueno, las caídas y las lesiones son parte de mi trabajo como piloto, por mi parte la temporada 2020 ha acabado y mañana empiezo mi "pretemporada 2021", quiero dar un millón de gracias a toda la gente que me ha ayudado estos últimos 5 días que son un montón y los que lo harán los próximos meses, todo ellos ya saben quienes son y con todos ellos cuento para el año que viene, también los miles de mensajes de ánimo que he recibido y me ayudan mucho".