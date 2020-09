El vocal socialista de Sucina llama "tonto de los cojones" al alcalde Ballesta

En un vídeo que José Zapata Mercader ha titulado "La tontuna retorcida de Ballesta contra la hostelería vs la eficacia del imperio San Javier", el vocal socialista de Sucina se muestra caminando por Santiago de la Ribera mientras reflexiona sobre las medidas que debería tomar el alcalde de Murcia en favor de la hostelería.

En el vídeo, que dura un minuto y ha subido a Facebook, dice que "al menos parece que el alcalde de San Javier ha entendido la hostelería bastante, y aquí vemos una calle cortada adecuada para el hostelero. Eso el alcalde tonto de Murcia no lo entiende".

El vocal de Sucina dice en otro momento del vídeo que el alcalde del imperio murciano, Ballesta, que es tonto de los cojones, no sabe tomar estas decisiones".

El PP lo califica de "bochornoso"

La formación popular ha emitido un comunicado en que señala que "tras escuchar y ver en las redes sociales las graves acusaciones e insultos que profirió el representante del Partido Socialista en la pedanía de Sucina contra el alcalde de Murcia, desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia queremos trasladarle, personalmente y como portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Murcia, nuestro más absoluto malestar, rechazo, decepción y condena por este comportamiento y por todos los acontecimientos que sobre esta persona ha habido hasta ahora".

El comunicado, firmado por el concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, señala que Mercader ha sido condenado, imputado y llamado a declarar en numerosas ocasiones por la contratación de servicios a nombre del Ayuntamiento sin contar con presupuesto para ello y fuera de cualquier procedimiento administrativo y legal. El impago de facturas en la junta municipal que presidía y los daños a las arcas municipales han sido cuantiosos.

La gestión irregular del señor Mercader ha provocado cinco sentencias condenatorias en el ámbito administrativo, una sentencia condenatoria en los juzgados de lo civil y decenas de expedientes de reclamación administrativa, sin que el Partido Socialista haya adoptado ninguna medida disciplinaria, y sin que usted mismo quisiera echarle de la Junta Municipal, señala el PP

El último episodio bochornoso fue el de ayer.

En el comunicado, los populares en la Glorieta se preguntan ¿Qué esconde el Partido Socialista en Sucina? ¿Por qué amparan estos comportamientos? ¿Qué otras negligencias o trapicheos estáis tapando en esta pedanía? ¿Por qué siguen permitiendo el insulto y la descalificación como forma de hacer política?

El Partido Socialista, concluye, no puede dejar impune las injurias del señor Mercader contra el alcalde de Murcia sin justificación ninguna, por lo que, tras lo ocurrido ayer, y los muchos comportamientos y actitudes reprobables que le he manifestado, le exigimos que, de manera inmediata, expulse al señor Mercader y no ampare su comportamiento por puro interés partidista. Considero que esta decisión sería la más acertada para el interés democrático e institucional del municipio de Murcia.