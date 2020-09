El precio de la almendra se desploma por las importanciones de California

Después de varios años con muy buenos precios en la almendra, este año se han desplomado y el sector lo atribuye a las exportaciones de almendra de California. Lo que recibe un almendricultor por su producción ha caído hasta un 30% esta campaña.

España es el principal productor europeo y en la Región de Murcia, donde el cultivo de almendra en secano está muy arraigado, la superficie llega a las 72.000 hectáreas. Se da la paradoja de que, sin embargo, "España es al mismo tiempo el principal importador de almendra americana", ha explicado en 'A Vivir Tierra y Mar' Pedro Guerrero, vocal de frutos secos de FECOAM y presidente del grupo operativo Proalmur.

"Después de varios años estables, hemos empezado la campaña con mucho desasosiego. Es algo que los productores españoles no terminos que entender, porque las cualidades organolépticas de la almendra española son mucho mejores que las de la americana", apunta Guerrero.

7.200 toneladas de almendra es el aforo de almendra que se espera para este año en la Región de Murcia, dentro lo que estaba previsto. Aunque, dice Guerrero, "hay zonas del Noroeste donde la producción ha sido escasa". A eso se añade la baja productividad por hectárea, que en Murcia no pasa de 300 kilos frente a los 1.500-2.500 kilos de pepita por hectárea que se consigue en Estados Unidos.

Según Guerrero, están tratando de hacer todo lo posible para no tener que vender por debajo de los costes de producción, sobre los 4 euros el kilo de pepita: "No son grandes latifundios, son pequeños agricultores, que si no cubren los costes de explotación, abandonan los cultivos y esto llevaría consigo la proliferación de incendios o la desertización", advierte también Guerrero.

También alertaba recientemente de esta situación la coordinadora agraria COAG, que sostiene que es "el mundo al revés" el hecho de que la almendra "premium" española está cotizando un 30% menos que la almendra "low cost" de California. "Las prácticas especulativas hunden de forma artificial el precio que se paga a los productores españoles", dice COAG.

En la otra cara de la moneda está la almendra ecológica: esta campaña está alcanzando precios muy buenos, casi el doble que la almendra convencional. Precisamente en la Región de Murcia, es el producto ecológico con mayor superficie de cultivo, suponiendo 36.000 hectáreas de las 86.000 que están certificadas para agricultura ecológica.

En la antena de 'A Vivir Tierra y Mar', el presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, David Samper: "Es una producción que no deja de crecer en la Región, sobre todo en zonas como el Altiplano. Es un crecimiento sólido y estamos haciéndolo sobre el 14% anual".

"En el último año el crecimiento no ha sido tanto por transformación de cultivos convencionales a ecológicos como por nuevas plantaciones, porque el mercado lo está demandando", sostiene Samper.