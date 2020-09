23 restaurants de l'illa participen de la Mostra de Cuina Menorquina que arranca aquest divendres

Aquest divendres arranca una nova edició de la Mostra de Cuina Menorquina. Una edició, la d’enguany, “més difícil que altres anteriors a causa de les dificultats pròpies de la pandèmia” ha declarat José Bosch, president de Restauració Menorca, organitzador de la Mostra.

En aquest sentit, Bosch ha volgut agrair, durant el seu discurs de benvinguda, l'esforç de totes les parts implicades perquè “hem superat tots els inconvenients que han anat sortint com ara incerteses en la temporada, tancament anticipat d'hotels, dubtes dels restauradors sobre si participaven o no…” No obstant això, ha afegit, “avui inauguram una nova edició amb una participació excel·lent tant en nombre de restaurants com en qualitat dels menús oferts”.

Per part seva, la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, ha declarat que la Mostra de Cuina Menorquina és un exemple de la fortalesa de la nostra societat quan sabem treballar junts”. I és que, ha explicat, “ amb els anys les sinergies entre esdeveniments com aquest i el producte local cobren moltíssima importància i la pandèmia ho ha deixat clar”. A més, ha conclòs, esdeveniments d'aquest tipus són ara “més importants que mai” perquè ajuden molt a la desestacionalització en general i al sector en particular.

Una afirmació a la qual s'ha sumat el batle de Maó, Héctor Pons, qui, a més, ha volgut agrair als organitzadors i patrocinadors la posada en marxa d'una cita gastronòmica que en aquests temps que vivim adquireix tantíssima importància.

La presentació oficial de la Mostra de Cuina de Menorca ha tingut lloc a l'Hotel Jardí de ses Bruixes situat a Maó. La seva propietària, Ania Sánchez – Rodrigo, ha donat la benvinguda als assistents i ha aprofitat per a agrair iniciatives que ajudin a mostrar “el ric patrimoni tant gastronòmic com cultural que tenim a Menorca”. Exemple d'això és el propi edifici de l'hotel que, antigament, era una casa familiar menorquina avui restaurada amb “molt d'afecte i cuidant els detalls al màxim per a convertir-lo en un establiment turístic de primer nivell”.

La Mostra de Cuina Menorquina comença demà divendres 18 de setembre fins al 4 d'octubre. Durant 17 dies, tant el públic local de Menorca com els seus visitants, podran gaudir de vint-i-tres restaurants de set municipis.

Els actuals establiments adherits segons municipis són:

A Ciutadella, l’Asador Molí des Comte, Es Tast de na Silvia, Pinzell Restaurant, Racó des Palau, Rels Restaurant, Restaurant Binissués, Restaurant Club Náutic Ciutadella, Restaurant Hotel Rural Morvedra Nou, Restaurante Aquarium Port i Ses Voltes Espai Gastronòmic.

A Maó, El Romero i Es Jardí de ses Bruixes.

A es Mercadal, l'Hotel Jeni & Restaurant, Restaurant Tast i el Restaurant Cafe Bistro Sol 32.

A Alaior, el restaurant de Torralbenc i Es Jardí donis Temple.

A Ferreries, el restaurant Hort Sant Patrici i el restaurant Es Barranc.

A Fornells, Ca na Marga i Cafè del Nord.

A Sant Lluis, Sa Parereta d’en Doro i Sa Pedrera d'es Pujol.

Durant els disset dies que dura la mostra es podrà degustar una variada oferta gastronòmica que farà relluir la cuina menorquina tradicional i de nova creació, sempre basada en producte local i de temporada. Sota aquesta premissa, els restaurants han elaborat un ‘Menú Mostra’ (a un preu de 22 €, IVA inclòs i beguda a part) i/o un ‘Menú Gastronòmic’ (que oscil·la entre els 24 i els 70 €, IVA inclòs i beguda a part, depenent del restaurant).

A la web www.mostradecuinamenorquina.com es detalla tota la informació dels restaurants participants. Recordem que és necessari reservar amb antelació i es prega als clients el compliment de les mesures sanitàries establertes, ús de mascareta en entrar i sortir de l'establiment, així com en qualsevol moviment dins del local, a més de l'ús d'hidrogel.

La Mostra de Cuina Menorquina, organitzada per Restauració Menorca i CAEB, compta amb el patrocini de Naviera Armas Trasmediterránea i la col·laboració de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, Sa Cooperativa del Camp, Ashome, la Associació de Periodistes i Escritor Gastronòmics de Balears, Cómete Menorca, Foodies on Menorca, Agroxerxa, Elitechip, Gin Xoriguer, Fra Roger i European Region of Gastronomy - Menorca Awarded 2022.