Héctor Hernández: "Al Dépor no se le puede decir que no"

Héctor Hernández, nuevo jugador del Deportivo, ha asegurado este lunes en su presentación que al equipo coruñés, a pesar de haber descendido a Segunda B, no se le puede rechazar.

"Al Deportivo no se le puede decir que no, sea la categoría que sea. Es un grande de nuestro fútbol y me siento en la obligación de devolverlo a donde se merece", comentó en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

El lateral izquierdo indicó que el equipo coruñés afronta la temporada con "un reto muy importante en la cabeza", ya que el "objetivo claro" es el "ascenso".

Hernández acompañó al Deportivo a Segunda B con el Numancia, equipo que también perdió la categoría la temporada pasada y que, como el conjunto coruñés, reclamó su continuidad en LaLiga SmartBank al no haberse disputado la última jornada del campeonato en horario unificado por los casos de COVID-19 del Fuenlabrada, rival del cuadro blanquiazul.

"Fui uno de los afectados con el Numancia y eso adulteró la Liga, pero ya es pasado, debemos centrarnos en este año y conseguir los objetivos", incidió el futbolista.

El colombiano Lucho García se reincorpora al grupo tras superar lesión

El colombiano Lucho García, portero del Deportivo, se ha reincorporado al grupo este lunes tras haber superado una lesión muscular que le impidió trabajar con normalidad la semana pasada.

El guardameta que procede del Sevilla y que pretende "dejar huella" en el equipo coruñés, tal y como él mismo dijo en su presentación, se entrenó con el resto de los guardametas del conjunto blanquiazul.

Además de Lucho García, también se ha repuesto de una sobrecarga en el aductor el centrocampista ofensivo Borja Galán.

Fuera del grupo se ejercitó el central italiano Michele Somma, que tuvo trabajo específico en el gimnasio.

El Deportivo no ha concretado los motivos que han dejado al margen de sus compañeros al defensa, que fue intervenido en febrero de una grave lesión de rodilla.

El conjunto coruñés sigue esperando la incorporación del costarricense Celso Borges, que está tramitando el visado para regresar a España tras haberse desvinculado unilateralmente del Göztepe turco.

También continúa a la espera de lograr un acuerdo con Uche Agbo y el Standard de Lieja para que el centrocampista siga en el club, así como cerrar las salidas del argentino Fede Cartabia, que ha anunciado su regreso al Al-Ahli de Dubái, y Vicente Gómez, quien negocia su incorporación a un equipo de la Superliga India.