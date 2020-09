El PP de Vila dice que la izquierda "asfixia" a los comerciantes y propone modificar las ordenanzas para 2021

El PP de Vila ha denunciado la "asfixia" que se está aplicando a los comerciantes del Mercat Nou y el Eixample con las nuevas restricciones e improvisaciones, dice, por parte del Ayuntamiento y Govern balear.

En este sentido se ha expresado el portavoz adjunto, Jacobo Varela, quien ha recordado que “los años pasan y Ruiz sigue de brazos cruzados ante la anunciada reforma del mercado. En Vila tenemos un gobierno que cada cierto tiempo se acuerda de promocionar el producto local y el pequeño comercio, pero que luego le pone todas las trabas posibles”.

Así, el edil ha lamentado que “a esta parálisis de Ruiz se suma el hecho de perder la financiación estatal de la reforma en los PGE 2017, la posterior retirada de plazas de aparcamiento en diversas calles aledañas, y ahora las restricciones de movilidad que impiden acercarse a comprar al Mercat, todas ellas medidas que van en claro detrimento de la actividad económica tanto del edificio municipal como de toda la zona comercial”.

Además, según Varela, “muchos de los comercios en Vila, en la zona del Eixample y paradistas del Mercat son autónomos y se les añade la metida de pata de Ruiz con la línea de subvención a autónomos al entregarse en brazos de Armengol y que está siendo un auténtico fiasco. Le advertimos que no entregara el dinero del Ayuntamiento y del Consell al Govern porque no funcionaría y Ruiz no nos hizo caso. Ahora, tres meses después aún nada se sabe y no es que no hayan cobrado aún los autónomos de Vila sino que ni siquiera saben si han accedido”.

“Por estos motivos, propondremos la modificación de las ordenanzas para exonerar en 2021 la tasa de mercados, así como la línea de subvenciones de alquiler para locales, propuestas que ya hicimos en mayo pasado y Ruiz se negó. Igualmente, en el Pleno de la Corporación de este viernes preguntaremos a Ruiz por el fiasco de la línea de subvenciones a autónomos y sus nulas gestiones para la reforma del Mercat Nou”, ha concluido.

Equipo de gobierno

Las formaciones políticas que conforman el gobierno de la ciudad de Ibiza, PSOE y Unidas Podemos, consideran una "auténtica irresponsabilidad" la postura del PP, que con sus críticas y comentarios contribuye al "descrédito" de las políticas de salud y parece que "anima" a no cumplir la normativa en vigor, lo que puede suponer sanciones para personas y negocios, y "lo que es mucho más grave, un empeoramiento de la situación sanitaria que obligue a adoptar medidas aún más contundentes".

El portavoz de Unidas Podemos, Aitor Morràs, explica que el PP, al igual que Ciudadanos, recibieron información de primera mano por parte del equipo de gobierno municipal, que los convocó a una Junta de Portavoces para facilitar todas las explicaciones de la situación y las medidas y escuchar cualquier comentario o propuesta que quisieran hacer.

Por su parte, la portavoz de la Agrupación Socialista, Carmen Boned, recuerda que el gobierno municipal lleva meses implementando medidas de apoyo a diferentes colectivos, que se han ido hablando con todos los partidos políticos.

Ambas formaciones piden al PP un poco de cordura, que entiendan que la situación social y económica que tenemos por delante será la más dura de las últimas décadas y que se dejen de sacar pecho con argumentos de mala fe y hagan algo de ayuda para la ciudadanía.