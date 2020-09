Alberto Pérez (Sindicato Médico Navarro): "Estamos peor preparados que en marzo porque estamos exhaustos"

El responsable del Sindicato Médico en Navarra, Alberto Pérez, no ve motivos para la esperanza desde el punto de vista de la atención médica a la hora de hacer frente a las consecuencias de la pandemia en Navarra. Preguntado por cómo están los facultativos tras el verano responde con una retahíla de adjetivos que no permiten atisbar ninguna luz: "Agotados, hartos, enfadados, deprimidos, cansados... muy mal, estamos muy mal", afirma.

Y explica esta descripción tan negativa: "Nos estamos viendo en una situación de segunda ola de pandemia en la que por los datos que está dando el Ministerio, Navarra y Madrid son las peores regiones de España en cuanto a datos de Covid y por tanto, las peores de Europa". Afirma que el de los médicos durante la primera ola fue el colectivo más castigado, con mayor mortalidad dentro de todo el personal sanitario y con mayor tasa de infección y a pesar de eso "apechugamos, doblamos turnos, nos esforzamos con entusiasmo tapando las carencias de equipos de protección individual y de personal".

Y apunta hacia el departamento de Salud: "Hemos dejado pasar todo un verano sabiendo que iba a venir una segunda ola, un verano en el que no se han puesto los medios, no ha habido nuevas contrataciones, no ha habido previsión y ahora nos encontramos en peores circunstancias que en los meses de marzo y abril porque estamos muchísimo más agotados y con menos personal que entonces".

Y corrobora: "Tenemos la sensación de que estamos peor preparados en el sentido de que efectivamente tenemos más mascarillas, pero estamos exhaustos".

Alberto Pérez lamenta que de las más de 800 contrataciones de refuerzos para hacer frente al Covid, tan sólo "10 de ellos han sido médicos con la excusa de que no hay profesionales, que ni siquiera se ofertan plazas de refuerzo".

Y señala que "sobre todo en la atención primaria, el verano con los vaivenes de la normativa que ha dado gerencia de atención primaria, los centros de salud son una caldera; tanto los usuarios como los profesionales estamos al borde de la desesperación".