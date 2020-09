Marea Atlántica ve un giro a la derecha PSOE de A Coruña

El acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Marea Atlántica a raíz de las últimas municipales está sin cumplir en tres cuartas partes. Es la valoración que hace Marea que insta al ejecutivo de Inés Rey a dar un giro en sus políticas. Marea Atlántica no ve ningún acercamiento de los socialistas para ejecutar las iniciativas acordadas tras las municipales.

La Marea ha presentado los resultados de la Primera Xanela de Proyectos. En su primera convocatoria ha seleccionado cinco proyectos sociales y culturales con 10 mil euros de excedentes salariales de cargos públicos. As mulleres tecendo a nosa historia, intervención no traballo sexual durante a COVID19, Rompendo a brétema, Voluntariado en tempos de Covid19 e Ruada no Campanario son las iniciativas elegidas.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, asegura que los acuerdos se van cumpliendo de forma gradual y que no se verán afectados por la reciente remodelación del organigrama municipal y la incorporación de la ex concejala de Ciudadanos, Mónica Martínez. Inés Rey dice que la posición política del PSOE en María Pita no ha cambiado.