Cáncer en tiempos de covid

Preocupación por el impacto que la pandemia está teniendo en los pacientes no covid, entre ellos los de cáncer. La magnitud asistencial que exige el virus hace que el diagnóstico y muchas intervenciones se retrasen más, por lo que en las consultas se aprecia ya la llegada de tumores de dimensiones mayores.

Lo aprecian los oncólogos mientras la Asociación contra el Cáncer en Aragón pide que se retomen programas de detección precoz como el de colon. Cada día mueren 10 personas debido al cáncer; 302 en todo el país.

El coronavirus ha copado el mayor volumen de recursos en los centros sanitarios y éso tiene un impacto claro ya en otras enfermedades. Los quirófanos tienen menor actividad y las pruebas diagnósticas tuvieron que limitarse.

El jefe de Oncología del Hospital Miguel Servet, Antonio Antón, explica que "como tienes que utilizar las ucis para otras cosas, suspendes las intervenciones complejas, entre las que hay muchas veces pacientes con cáncer y no puedes operar". Estos aplazamientos están "impactando de forma negativa en esos pacientes".

Pero a veces es el paciente el que tarda en acudir a su médico, porque "hay dificultad de acceso al médico de familia y si el paciente no va y no le atiende y no lo ve pueden pasar muchas cosas". También hay retraso en las pruebas diagnósticas.

También resulta más complicado realizar programas de detección precoz: es el caso del cáncer de colon, paralizado desde el confinamiento, "y sigue sin ponerse en marcha", remarca Paxti García, de la Asociación Española contra el Cáncer. "Y estamos hablando de un cáncer muy frecuente y que se puede detectar precozmente, incluso antes de ser un cáncer".

Casos más graves

Esta situación se traduce ya en una mayor gravedad de los casos. "Hay algún estudio que ha salido ahora, que son aproximaciones matemáticas, y parece que un retraso de dos meses en el diagnóstico puede impactar en ese paciente porque el tumor no espera, sigue creciendo", explica Antón, y "en vez de tumores pequeños, estamos viendo algún tumor más grande; hay situaciones en las que el paciente aguanta más en casa o viene con la enfermedad más avanzada".

Las intervenciones urgentes y las que no pueden esperar se están realizando. Es más, desde la Consejería de Sanidad se insiste en que las directrices son claras: ninguna intervención o prueba no demorable se retrasa, pero la presión debida al coronavirus no cede.

"En la pandemia se vio una bajada muy importante en la frecuentación a urgencias y aunque es cierto que en estos últimos meses se ha recuperado parte de la actividad asistencial, también es cierto que no hemos llegado a los niveles que teníamos en fechas similares de otros años", reconoce el director general de Planificación Sanitaria, Chema Abad. "Esas dos circunstancias hace que se den circunstancias no deseables de retrasos en los diagnósticos".

Y las perspectivas de cara al otoño - invierno no son buenas. "Hemos estado trabajando, se están haciendo diagnósticos, se está operando", señala el Jefe de Oncología del Hospital Miguel Servet. Sin embargo, "no sé hasta cuando vamos a poder aguantar" con "los colegios en marcha, la gripe..." De hecho, "el hospital se ha llenado esta semana un poquito más con menos camas y estamos preocupados", concluye Antonio Antón.