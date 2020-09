Los colegios de Bilbao no tienen ningún comedor escolar cerrado y no se va a sacar ningún aula de los centros

El Ayuntamiento de Bilbao se ha comprometido a solucionar los problemas de espacio generados por la pandemia del covid-19 en las escuelas de la Villa, aunque, según ha asegurado el concejal de Euskera y Educación, Koldo Narbaiza, en Bilbao "no hay ningún comedor cerrado y no se va a sacar ningún aula de los centros de enseñanza".

El pleno de este jueves ha aprobado una proposición de EH Bildu por la que el Ayuntamiento de Bilbao se compromete a "adecuar y ofrecer" a los centros escolares de Bilbao todas las instalaciones municipales que sean necesarias, tales como polideportivos, bibliotecas o centros de distrito.

Asimismo, según recoge la iniciativa de EH Bildu, el Gobierno municipal estudiará la situación y organizará los citados recursos por barrios, en colaboración con las comunidades educativas del entorno y con la Delegación Territorial del Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

La edil de EH Bildu Alba Fatuarte, ha señalado que la formación considera "fundamental" el regreso a la aulas de forma presencial "para responder a las necesidades socio-afectivas del alumnado afectado por la pandemia y evitar que se amplíe aún más la brecha social existente, así como para atender la situación en la que ha quedado el euskera".

En ese sentido, ha recordado que su grupo presentó esta propuesta el pasado 27 de agosto, al comprobar el "desconcierto y la sensación de desamparo institucional" que existía entre las comunidades escolares en Bilbao a pocos días de comenzar el curso escolar. "Pedíamos al Ayuntamiento que diera un paso al frente y se implicara en la búsqueda de soluciones", ha destacado.

"La situación hoy, evidentemente no es la misma, pero todo se está haciendo con el curso ya comenzado, con falta de previsión y con grandes dosis de improvisación", ha criticado. Sin embargo, tras estar en contacto con distintas comunidades escolares, Fatuarte ha señalado que "lo que nos ha quedado claro es que necesitan soluciones ya, necesitan certezas, y necesitan compromisos concretos".

Asimismo, tras advertir de que algunos colegios ven peligrar el servicio de comedor, se ha preguntado "qué pasa con la paralización del derribo del edificio del Obispado junto al colegio Cervantes". "¿Este ayuntamiento va a permitir que en plena pandemia, cuando todos los protocolos sanitarios exigen ventilar las aulas, se derribe un edificio a pocos metros, con lo que eso supone?", ha interpelado.

La portavoz del PP, Raquel González, ha criticado la falta de previsión porque, según ha considerado, "no podemos llegar al inicio de curso teniendo espacio libres y teniendo colegios que necesitan de esos espacios".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, que también ha criticado que no se ha trabajado "con previsión", ha planteado, en una enmienda de adición, coordinarse con el Departamento de Educación para garantizar el servicio de comedor y ha advertido de que muchos colegios "no pueden ofrecer el servicio de comedor escolar porque no tienen espacios", cuando "para muchos niños la única comida que tienen al día es la del comedor".

En su respuesta a los grupos, el concejal de Euskera y Educación, Koldo Narbaiza, ha recordado que el Ayuntamiento de Bilbao, respondiendo al requerimiento de Eudel, ya ha ofrecido los centros de distrito, las bibliotecas municipales y las instalaciones deportivas.

"No podemos rechazar la proposición de EH Bildu, puesto que llevamos todo el verano trabajando estos temas en coordinación con la Delegación de Bizkaia Departamento de Educación del Gobierno Vasco y las áreas municipales implicadas", ha reconocido.

Narbaiza ha señalado que el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto a disposición del Gobierno Vasco locales municipales para "garantizar una educación presencial y segura en las aulas", lo que según ha remarcado, incluye el servicio de comedor, la impartición de educación física y patios", pero que es al Gobierno Vasco "al que le corresponde organizarlo".

En ese sentido, ha indicado que todas las peticiones que recibe el Ayuntamiento de Bilbao se trasladan a la Delegación de Bizkaia de Educación porque es necesario el visto bueno de Inspección y porque los niños "no pueden estar por la ciudad para atrás y para delante".

"Hemos ofertado espacios, pero si Delegación no lo ve yo no puedo hacer nada", ha insistido, para asegurar que en Bilbao no hay ningún comedor cerrado y no se va a sacar, no es necesario, ningún aula de los centros de enseñanza".