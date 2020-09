La Fundación inyectó al Tenerife 20.400 euros a través de una revista

El CD Tenerife facturó a su Fundación un total de 20.400 euros -provenientes de la subvención nominativa concedida por el Gobierno de Canarias- a través de la revista gratuita 'Bota Heliodoro', publicación que coordina el gabinete de Prensa del CD Tenerife.

La revista se entrega gratuitamente en los partidos que el representativo juega como local y uno de sus principales propósitos es realzar la gestión del presidente de la institución, Miguel Concepción, y del resto de administradores del club. Así, son frecuentes las informaciones en las que se destacan la reducción de la deuda que se ha producido con esta directiva; las entrevistas que concede el empresario palmero o el protagonismo de la cantera durante este período de la historia del club.

El dinero siguió presuntamente el mismo sendero que con el alquiler de la Ciudad Deportiva de Geneto por 281.000 euros; o el de la venta de abonos y entradas por más de 190.000. Esto es, del Gobierno de Canarias a la Fundación; y de la Fundación a las arcas blanquiazules.

En la propia memoria de la justificación de la subvención se fraccionan los más de 20.000 euros facturados a través de la revista en varios pagos, uno de ellos de 7.500 euros, otro de 3.800, dos de 3.100, etcétera.

La propia Fundación informó al Gobierno de Canarias -que dio luz verde íntegramente a la justificación de la subvención de 1,5 millones- que pagaba al club por publicidad que era "presentada siempre en clave de informaciones" y que éstas oscilaron "entre un cuarto de página y una página". En función del diseño de la noticia, variaba la tarifa que el club facturaba a su propia Fundación.

No fue la única acción publicitaria o relacionada con medios de comunicación que consta en 'Los Papeles de la Fundación', cuya publicación comenzó la SER el pasado martes y ha propiciado un aluvión de reacciones. Entre ellas de algunos patronos de este organismo -sin ánimo de lucro- que han anunciado que pedirán explicaciones en la próxima reunión. "Espero que sea pronto", verbalizó en el programa 'Radio Club Deportivo' la consejera de Deportes del Cabildo Insular, Concepción Rivero, que pertenece al Patronato.

Regalos para hospitales que 'pagó' el Gobierno

La memoria de justificación presentada por la Fundación revela que la subvención cubrió también los regalos que el Tenerife llevó a los hospitales isleños. Un detalle llamativo, puesto que eran obsequios del club y que, en definitiva, sufragó la millonaria subvención del Gobierno de Canarias. En total, se facturaron 767,61 euros a la tienda oficial del club (Tenerife Sport) el 11 de diciembre del año pasado. Se cobraron vía transferencia bancaria unos días después, según se refleja en los documentos a los que ha tenido acceso la SER.

Los patronos de la Fundación consultados anoche por Radio Club Tenerife mostraron estupor e incluso indignación. Y dijeron desconocer este detalle relativo a los obsequios de Navidad. "Es un gesto feo, desde luego que no está bien. Los regalos, regalos son; y resulta poco edificante imputarlos al Gobierno y salir en la foto como que quien regala eres tú", precisó uno de los miembros del Patronato.

En este sentido, otro componente del principal órgano rector de la institución afirma que no eran ellos quienes tomaban las decisiones. "Nosotros no éramos los que elegíamos si se comprabann abonos o no; si se contrata publicidad o no, tampoco si se suscribe un contrato de alquiler de la Ciudad Deportiva. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la toma de decisiones ni con la fiscalización de ese dinero, que corresponde al Gobierno de Canarias", señala la patrona Concepción Rivero.

Cabe destacar que el propio Gobierno de Canarias dio por justificada totalmente esta subvención y todos los gastos presentados por la entidad, que además contó con el informe favorable de la auditoría correspondiente. El director general de Deportes, Manolo López, ha declinado hacer declaraciones a este respecto.