Interior reabre los CIE de Canarias con vistas a retomar las devoluciones

El Ministerio del Interior va a reabrir "en los próximos días" los CIE de Tenerife y Gran Canaria, cerrados desde el estado de alarma, con la perspectiva de que se utilicen de nuevo para devolver a los migrantes que llegan en patera a las islas a los países desde donde salieron.

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria, y Hoya Fría, en Tenerife, están vacíos desde que el pasado 31 de marzo el juez que supervisaba el funcionamiento del primero de ellos ordenó su desalojo debido a un brote de coronavirus que se estaba extendiendo entre sus internos.

"Se están organizando los turnos de trabajo para la reapertura de los CIE como centros de internamiento, como instalación que permitiría la retención y posterior repatriación a los países con los que hay acuerdos con España", ha confirmado este jueves a Efe el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El delegado considera "una buena noticia" poder contar con estos dos centros, con capacidad para 238 personas en Tenerife y 112 en Gran Canaria, porque la posibilidad de efectuar repatriaciones "también forma parte de la política migratoria".

España cuenta con convenios internaciones de devolución de inmigrantes irregulares con Marruecos, Mauritania y Senegal, el segundo especialmente amplio, ya que las autoridades de Nuakchot no solo aceptan a sus nacionales, sino a cualquier inmigrante que haya llegado irregularmente a las islas si hay constancia de que salió desde sus costas o atravesó territorio mauritano durante su viaje.

Interior utilizó ese convenio de repatricación con Mauritania en en al menos cinco ocasiones en el último trimestre de 2019 y los dos primeros meses de 2020 para devolver a 136 inmigrantes en vuelos a Nuabidú, pero el cierre de fronteras internacionales que siguió a la pandemia de covid en todo el mundo, también en África, hizo que esa opción se convirtiera en inviable durante los últimos meses.

Y ello, no sin críticas de ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o el Servicio Jesuita a Migrantes y también del propio Defensor del Pueblo, en particular cuando afectaban a nacionales de Mali, país sobre el que existe una recomendación de la Naciones Unidas de no aplicar devoluciones, dada su inestabilidad.

La reactivación de las repatriaciones "se irá concretando" en próximas fechas, ha señalado Pestana. "Lo anunciará el Ministerio del Interior, pero si se abren los CIE es porque hay perspectiva de que eso se produzca", ha añadido.

El delegado del Gobierno ha señalado que, mientras tanto, se sigue trabajando en habilitar nuevas plazas de emergencia, de nuevo en instalaciones turísticas si es preciso, para dar salida a la acumulación de inmigrantes que se produce de nuevo en el campamento de la Cruz Roja en el muelle de Arguineguín, el principal puerto de operaciones de Salvamento Marítimo en las islas.

"Es verdad que habíamos bajado en algunos momentos incluso por debajo de las 100 personas en el muelle, pero la llegada ha continuado. Trabajamos reducir al máximo las personas en el muelle de Arguienguín", ha añadido.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al 15 septiembre, hasta esa fecha habían llegado a Canarias 5.121 inmigrantes en 190 embarcaciones, seis veces más que en el mismo período de 2019 (836). La cifra real en estos momentos, tras las llegadas de los últimos días (128 solo esta madrugada), probablemente estará ya más próxima al listón de los 6.000.