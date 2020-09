Santa Eulària da un paso más para la construcción de un nuevo colegio

El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado hoy por unanimidad dar traslado al Govern de la voluntad del Consistorio de poner a disposición de la Consellería de Educación una parcela de 8.800 metros para construir el colegio que se lleva reclamando desde hace años en el municipio. Pero a pesar del voto favorable de todas las formaciones se ha producido un carrusel de críticas y reproches entre la alcaldesa Carmen Ferrer y el portavoz del grupo Socialista, Vicent Torres que ha calificado de “ilegal” parte de la propuesta y acusa al Gobierno de mentir. Ferrer ha respondido que "con lo que está en juego no harían nada que no fuera legal".

Y es que el solar, ubicado en suelo urbano en la zona de Can Blai todavía no es propiedad municipal y tampoco cuenta con las infraestructuras completadas. En estas condiciones, dice Torres que no se puede pedir al Govern que inicie de inmediato la redacción del proyecto de construcción de la escuela. Tampoco que se pida al ejecutivo autonómico que reserve una partida en los presupuestos del año que viene para comenzar a trabajar. Y lo que según el PSOE, no puede decirse "es que si hay retraso en el inicio de las obras será culpa de la Comunidad Autónoma". Desde el gobierno local reiteran que si hay demoras serán culpa del Govern

La alcaldesa ha recordado que con la alternativa que han elegido, la ocupación directa de los terrenos donde se prevé la construcción del colegio, que permite la ley urbanística en vigor ya se tiene "la certeza de que esa parcela será del Ayuntamiento". Sobre el hecho de que no se hayan hecho las obras de urbanización en la zona, dice que no habrá problemas para que se lleve a cabo, porque al tratarse de una parcela urbana "tiene todas las infraestructuras a su alcance".

Ferrer ha defendido el trabajo hecho por los técnicos municipales. Y de paso ha acusado a Torres de mostrar mucha confianza hacía el Govern y muy poca al Ayuntamiento, algo que según la alcaldesa “le delata”.

Torres señala que no pone en cuestión la labor de los funcionarios pero ha pedido que constara en acta que hoy por hoy es “inviable” pedir al Govern que redacte el proyecto “porque el Ayuntamiento de Santa Eulària no tiene la disposición del solar en propiedad. Ya ha anunciado que preguntará en cada pleno por la situación de este solar hasta que se pueda confirmar que es de titularidad municipal.

El portavoz de la oposición ha recalcado que ya se produjo un problema similar en otro municipio de la isla con la escoleta de Can Nebot, pero la alcaldesa afirma que la situación no es comparable porque esos terrenos eran rústicos y la parcela de la Villa del Río es suelo urbano.

La construcción de un nuevo colegio en Santa Eularia es la historia interminable. la cesión del solar ha estado paralizada durante años porque el Consistorio planteó una modificación urbanística que afectaba a otras zonas y se topó con la oposición de la Comisión Balear de Medio Ambiente. En esta legislatura se ha dado con la fórmula para que el Ayuntamiento pueda seguir tramitando la cesión de la parcela.