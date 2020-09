Ludocrous, talento musical forjado en La Probetta

Después de escucharles interpretar dos de sus temas, no nos queda claro si es una escuela de música, o de artistas. Probablemente sea las dos. Este viernes en nuestro tiempo de Hoy por Hoy, hemos tenido el placer de conocer de cerca a La Probetta. Una escuela de música moderna de Aranda que el pasado 2019 englobaba a más de 300 alumnos, y que con toda la crisis sanitaria ha tenido que reinventarse. La SER ha sido el altavoz de estreno de Ludocrous -el tema que encabeza su nuevo álbum 2K19 Gen- cuyo videoclip también ha sido publicado.

Juan Antonio Jorde es el artífice de todo esto. Un emprededor arandino que apostó por la música moderna, por hacer que los jóvenes empezaran tocando ya instrumentos y a partir de ahí ir aportando la teoría que se necesita, y por el talento de una comarca muy musical. Prueba de ello son algunos de los integrantes que hoy nos han acompañado, como Ainhoa Gelado -ya conocida por sus actuaciones en el confinamiento-, María Arilla y Adrián Cuesta. Son la primera generación de músicos de La Probetta, y el ejemplo a seguir por todos los jóvenes que forman parte de esta escuela.

"El proyecto que hemos desarrollado se basa fundamentalmente en hacer que vivan lo que es el mundo de la música. Grabar un disco, hacer una gira por toda España, y además tutelar a uno de los jóvenes que acaba de empezar o lleva poco tiempo en la escuela. Cargar y descargar la furgoneta, y hacer conciertos ante 10 o 100 personas, lo que haya. Es el proyecto que quisimos empezar y que nos paró la pandemia", cuenta Jorde, que inició La Probetta hace cinco años.

Para los protagonistas, La Probetta es más que una escuela. "Para mí es familia, es una parte de ti, no me imagino una vida sin ella", cuenta Harillo. Gelado se suma contando que "me ha hecho crecer, quitarme miedos, aprender música de una forma diferente", y Cuesta añade que "es una forma de hacer cosas en grupo y saber lo que es la vida de músico".

Para estos tres jóvenes, que solo son una pequeña representación de un gran movimiento que hay por detrás, la música lo es todo. Es un mundo complejo, competitivo, y en el que hay que meter muchas horas. Pero escuchándolos sabemos que talento les sobra, y ganas también. "Las voces y el talento que tenemos aquí son irrepetibles. Eso se lo dejamos claro a la gente que viene. No se puede cantar como María por ejemplo, porque su voz no es normal", explica Juan Antonio. Y es que escuchando a una de las vocalistas de Ludocrous, secundamos su opinión.

Arilla especifica que "la canción trata sobre el sentimiento que tienes hacia una persona, que hasta que no lo escribes no te das cuenta de lo absurdo que es querer a quien no te quiere". "No queremos que esto pare aquí, queremos que esto siga girando, queremos poder seguir expresando todo lo que sentimos", afirman.

Ainhoa es una compositora nata. Todos coinciden que es complejo componer y la ayuda de los profesores es fundamental, como afirma Adrián, que se ha vuelto un experto guitarrista. Y ella en concreto, dice que "la música me deja expresarme de una forma que quizá en palabras no sabría". "Hay gente que nace con dones y otros no, pero el esfuerzo y la voluntad es fundamental para triunfar. Lo que creo es que la mayoría de la gente lo que hace no es porque tenga un don, sino que haya trabajado duro para conseguir eso", relata Jorde.

Clases desde casa

La Probetta se encuentra con un problema. Dan clases en un colegio y la Junta no permite llevar a cabo actividades extraescolares, por lo que se ven abocados a irse con la música a otra parte. Concretamente a casa. "Nos vamos a llevar La Probetta a casa. Ahora lo vamos a hacer desde allí con la gente que quiera estar con nosotros y el tiempo que haga falta", sentencia Jorde.

María, Ainhoa y Adrián, junto a Aitana y el grandísimo número de componentes de esta escuela de música moderna, seguirán 'dando guerra' en casa o en la calle. Cantando o tocando la guitarra. La pandemia no ha parado la música, es más, la ha reforzado. Y estos jóvenes, que pronto con tanto espíritu y talento triunfarán, siempre tendrán un altavoz aliado como la SER. No será la última vez que les escuchemos. Nos han dejado con ganas de más.

La entrevista al completo, con dos actuaciones en acústico incluidas, puede reproducirse en el siguiente audio.