El BNG reprocha al PSOE falta de cumplimiento del pacto de legislatura

El grupo municipal del BNG ve insuficiente el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Ha habido Comisión de Seguimiento del pacto y los nacionalistas han reprochado al gobierno local falta de compromiso en movilidad, normalización lingüística y urbanismo.

El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, ha sido muy crítico con el compromiso adquirido con ellos por parte del PSOE al inicio de mandato. Critican su decisión de mantener la edificabilidad en As Percebeiras o la falta de actuaciones en el transporte público: "Estamos en contra da deriva das políticas urbanísticas, no que afecta o proxecto das Perceberias hai falta de impulso en política linguística, tamén había compromiso polo trasporte público e non hai avances nesta cuestión".

Diferente es la percepción del PSOE en cuanto al pacto. El portavoz municipal socialista, José Manuel Lage Tuñas, considera que se está cumpliendo, a pesar de los retrasos inevitables derivados de la parón por la pandemia: "Entendemos que hai disposición ó entendemento, o acordo estase cumprindo, gustaríanos ir máis rápido pero as circunstancias deste ano nos axudan, en calquera caso cremos que hay máis luces que sombras...".

Ambos grupos se han emplazado a una nueva reunión en la primera quince de octubre.