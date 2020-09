Sanidad actualiza los datos de incidencia del covid-19 (con caída de web incluida)

Sanidad Castilla-La Mancha ha estrenado, este viernes, una nueva plataforma para actualizar los datos de incidencia del covid-19 por localidades. De esta forma, estos datos se muestran de una forma más visual, a través de un mapa interactivo en el que se recogen el número de casos y la incidencia por cada 100.000 habitantes. Unos datos que corresponden con la semana del 14 al 20 de septiembre.

Sin embargo, tal ha sido el tráfico web que ha experimentado esta plataforma que ha hecho que se haya colgado durante, al menos, hora y media. Una plataforma que, pasadas las 14:30h, ha recuperado el funcionamiento, tras el colapso inicial.

MAPA INTERACTIVO | Consulta los datos, localidad a localidad, de la incidencia del covid-19 haciendo click aquí

En este sentido, hay que tener en cuenta que sólo se facilitan los datos de la semana pasada, es decir, del 14 al 20 de septiembre y no de las últimas dos semanas como hasta ahora. Con ello, la tasa de incidencia es de un periodo de 7 días y no de 14. Esto hace que las cifras de incidencia sean menores a las dadas en anteriores semanas, puesto que se toma como referencia una única semana y no dos.

Con ello, las localidades más afectadas, teniendo en cuenta la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes, son El Robledo que ha registrado 13 casos positivos en la pasada semana, anotando una incidencia de algo más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Viso del Marqués que ha experimentado un fuerte incremento, hasta registrar 21 casos, lo que se traduce en más de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia mayor que, también, se da en Villarrubia de los Ojos, con 81 nuevos casos y una incidencia de 825 casos por cada 100.000 habitantes, y en San Carlos del Valle, con 8 nuevos casos y una tasa de 714 positivos por cada 100.000.

En cuanto a las principales localidades, la capital mantiene estable el número positivo. En total se registraron 231 en la semana pasada, uno menos que la anterior. De hecho, de las principales ciudades, Ciudad Real es la que tiene una mayor incidencia del virus.

Por su parte, Puertollano registra 86 nuevos positivos, esto supone un incremento de 39 casos, en apenas una semana. También, Manzanares, a la que se le aplicaron medidas especiales esta misma semana, logra reducir sus positivos de 72 a 48. Por el contrario, Valdepeñas casi triplica los positivos de la semana del 7 al 13 a la del 14 al 20 de septiembre, hasta registrarse 78 nuevos casos. De hecho, ante este acusado incremento, el alcalde de esta localidad, Jesús Martín, ha emitido una convocatoria de prensa urgente para la tarde de este viernes.

Aumento, también, en Alcázar de San Juan con 56 nuevos positivos, mientras que Tomelloso reduce sus positivos, en la semana pasada, hasta los 33. De hecho, esta localidad de La Mancha es la que presenta menor incidencia del virus, en cuanto a las principales localidades de la provincia, al tener una tasa de incidencia menor a 100.

Mejora la situación en Bolaños, se complica en Almagro

Asimismo, la única localidad de la región que se encuentra, actualmente, confinada, Bolaños, ha visto mejorada los datos de incidencia del virus. En este aspecto, este municipio ha pasado de registrar 200 positivos (del 7 al 13 de septiembre) a bajar a los 54 nuevos positivos (del 14 al 20 de septiembre).

Sin embargo, su localidad vecina, Almagro, ha incrementado el número de casos positivos. De hecho, ha doblado sus datos, en apenas 7 días. Con ello, ha pasado de registrar 23 casos a 50.

Hasta 17 localidades de la provincia sin casos positivos, durante la semana del 14 al 20 septiembre

También, en la provincia hay 17 localidades que no han registrado nuevos casos positivos, durante la semana del 14 al 20 de septiembre. Estas localidades se concentran, en su mayoría, en la zona sur de la provincia de Ciudad Real.

De esta forma, estos municipios son Alhambra, Torre de Juan Abad, Almedina, Puebla del Príncipe, Terrinches, Santa Cruz de los Cáñamos, Almuradiel, Villanueva de la Fuente, Las Labores, Puerto Lápice, Arenas de San Gregorio, Fernán Caballero, Granátula, Brazatortas, Abenójar, Saceruela y Los Cortijos.