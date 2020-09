Nacho González: "Lo que me motivó es lo grande que es el Dépor"

El uruguayo Nacho González, nuevo jugador del Deportivo, afirmó este viernes en su presentación que lo que le "motivó" a recalar en el equipo gallego es "lo grande" que ha sido el club, que ganó LaLiga en la temporada 1999/2000, consiguió dos Copas del Rey y tres Supercopas y jugó cinco años seguidos la Liga de Campeones a principios de este milenio.

"Lo que me motivó a mí y mi agente fue lo grande que es el Dépor. Del otro lado del charco se conoce muchísimo por lo grande que fue y ojalá podamos devolverlo a donde se merece", comentó en su comparecencia ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

González, que procede del Plaza Colonia de Uruguay, explicó que el acuerdo con el Deportivo fue "muy rápido" después de haber resuelto unas dudas que tenía por "un tema familiar".

En A Coruña se ha encontrado, dijo, "una ciudad muy linda, muy acogedora" y en la que le han recibido "de la mejor manera", con un "grupo muy unido" en el vestuario.

El nuevo futbolista del Deportivo recordó los uruguayos que pasaron por el Deportivo, como el actual jugador del Real Madrid Fede Valverde o Walter Pandiani y el portero Gustavo Munúa, del que sabe que "ha dado buenas referencias" suyas.

González indicó que se está "acomodando" al 4-4-2 que propone su entrenador, Fernando Vázquez, y reconoció que le ha "costado" adaptarse al "ritmo rápido" al que circula la pelota en los entrenamientos.

El centrocampista ofensivo dijo que se siente "cómodo en cualquier posición de la línea de cuatro", aunque en su carrera ha "sido más influyente jugando por dentro".

"Soy más un mediocentro a la antigua, que en Uruguay ya casi no se utiliza, pero me he acostumbrado a marcar por cómo es el fútbol uruguayo, así que no tengo problema", señaló.

Nacho González, que fue campeón de Uruguay con Danubio hace algo más de un lustro y defendió la elástica de la selección nacional en los Panamericanos de 2015, afirmó que su "mejor cualidad" es que se deja "todo en los partidos".

El futbolista de Paysandú pronosticó que no le va "a sorprender" el fútbol de la Segunda B de España porque el "uruguayo es parecido", en el sentido de que, según le han dicho sus compañeros del Deportivo, es un estilo "muy técnico como cualquier división en España pero un juego más fuerte y brusco".

"Los rivales son los que tienen que enfrentarse a un equipo duro. El Dépor se tiene que hacer fuerte y demostrar, sea el rival que sea, que no tenemos que estar en esta categoría", arguyó.

González recordó que en su carrera tuvo "una lesión muy dura", tras la que tardó "muchos meses" en recuperar "el nivel" y que no olvida.

"Es un trabajo de todos los días, tengo que fortalecer la pierna y mentalmente porque, si me caigo en este sentido, no puedo ofrecer el nivel que quiero", sostuvo.

El Deportivo retomó la actividad este viernes después de haber pasado pruebas PCR por un positivo en la plantilla.

"Es la primera vez que me toca vivir esta situación. En Uruguay está muy controlado el tema de esta pandemia. Tuve un poco de temor al principio, pero hablando con el médico me tranquilicé y esperé los resultados tranquilo", comentó el centrocampista.