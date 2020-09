2-1: El Xerez DFC pasa gustando y gustándose a la semifinal de la Copa RFAF

XEREZ DFC 2 - SALERM PUENTE GENIL 1

Puerta grande o enfermería. El que no conozca la filosofía de juego de Pérez Herrera ya se puede ir acostumbrando. El técnico xerecista no especula con el resultado, como demostró este sábado en el choque de vuelta de la Copa RFAF ante el Salerm. Partido trepidante, con continuas idas y venidas, alternancia, ocasiones, goles y emoción. Al final, el gran beneficiado fue un público que agotó las 700 entradas disponibles y que vibró con su equipo como hacía mucho tiempo que no lo hacía.

Pese a la ventaja por el empate a dos goles de la ida, el Xerez DFC salió a ganar el primer partido con público en la ciudad después de seis meses y medio. De entrada, el técnico apostaba por hasta seis novedades en el equipo titular, que jamás especuló con el resultado. El dominio fue claramente local, con la presión, la anticipación y la generosidad en la entrega como marcas de la casa. Sin embargo, las mejores ocasiones fueron visitantes. Y es que tanto estiraron líneas los xerecistas buscando el gol que descuidaban las espaldas y a la contra los cordobeses pudieron adelantarse hasta en dos ocasiones, pero Camacho estuvo esta vez enorme en el uno contra uno.

En cambio, fueron los jerezanos los que en su jugada de ataque mejor trenzada se adelantaban con un golazo de Bruno casi al borde del descanso.

La segunda mitad comenzaba con Jacobo en el campo, para dar mayor velocidad al ataque local. El extremo estuvo activo y en una acción personal pudo aumentar la ventaja a poco de reanudarse el partido, pero Álvaro García estuvo acertado en el despeje.

A la contra, el Salerm pudo empatar, en otro desajusto en las marcas, pero Camacho salvó con el pie al más puro estilo Neuer.

Pasaban los minutos y los cordobeses no lograban meterse en la eliminatoria. Por el contrario, fueron de nuevo los deportivistas los que marcarían en una acción en la que Valenzuela empujó a placer un despeje de Álvaro tras disparo de Antonio Sánchez, que había salido por Máyor.

Con el 2-0 el Xerez Deportivo siguió con la misma tónica buscando aumentar el marcador, pero los atacantes no estuvieron certeros, especialmente un Antonio Sánchez que está lejos de su mejor estado de forma.

A la contra, el Salerm no perdonaría el 2-1 que dejaba abierta la eliminatoria en su recta final. Con algo de suspense y con cuatro canteranos en el campo se llegaba al final de un choque con un merecido semifinalista y un dignísimo rival, el Salerm Puente Genil, que esta temporada volverá a estar arriba de la tabla en el grupo X de Tercera.

Ahora a los de Pérez Herrera les espera la final a cuatro que se disputará el fin de semana en Marbella y en la que están en juego el pase a la Copa RFEF y un billete para la Copa del Rey.

Ficha Técnica

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Fran Ávila (Beni 75'), Oca, Edet, Bruno Herrero (Antonio Jesús 64'), Goma, Curro, Javi Valenzuela (Basto 79'), Máyor (Antonio Sánchez 64') y Javilillo (Jacobo 46').

Puente Genil: Álvaro García, Edu Chía (Julián 74'), Núñez, Siles (Manolo Cano 74'), Gato, Joseca, Carmona, Cristian López, Migue García (Iván Henares), Canty (Salva Vegas 53') y Ezequiel.

Goles: 1-0 (45') Bruno Herrero. 2-0 (70') Javi Valenzuela. 2-1 (84') Cristian López.

Árbitro: Expósito Jaramillo. Amonestó a los locales Bruno Herrero y Goma y a los visitantes Canty e Iván Henares..

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa RFAF disputado en el campo de La Juventud con público en la grada