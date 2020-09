Almeida pide a Sánchez reprender a Garzón y defienda al rey y la Constitución

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprenda públicamente al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y haga una defensa, no solo formal sino también material, del rey, la monarquía y el marco constitucional.

El regidor madrileño ha expresado el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a la Corona y al rey Felipe VI y ha señalado que quien discute al monarca discute "la estabilidad y el marco institucional", a su juicio una irresponsabilidad en los tiempos que estamos viviendo.

Este viernes el ministro Garzón acusó a Felipe VI de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido" y de "incumplir" la Constitución que impone su neutralidad. Para el portavoz nacional del PP, el responsable de las acusaciones del ministro al rey por "maniobrar contra el Gobierno" es Pedro Sánchez y pide no "desviar el tiro" aludiendo a Garzón o al vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El alcalde de Madrid considera que ambos ministros de Unidas Podemos son "dos personas que sobreviven" en el Gobierno de Sánchez y que para permanecer en "direcciones generales con el nombre de ministerios" están dispuestos "a todo", "han abdicado de sus principios y lo único que hacen es gritar". "Aquí la responsabilidad está en Sánchez y en saber si aparte de defender formalmente la monarquía lo que quiere es defender materialmente el marco institucional y eso pasa por cesar a Alberto Garzón, si cuando menos por una reprensión pública".

Además, ha señalado que lo que le parece "preocupante" es que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, censurase ayer los vivas al rey asegurando que los nuevos jueces se habían "pasado tres montañas", afeando la decisión "política" tomada por el Gobierno. Martínez-Almeida ha defendido ante los periodistas en un acto del Samur que el monarca debería haber acudido ayer a la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona y que si el Gobierno pensaba que no debía hacerlo tendría que haber dado "la cara" y explicar los motivos a la ciudadanía.

Almeida acusa a Illa de "enredar"

El alcalde de Madrid ha acusado este sábado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de "enredar" al "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos" de Madrid al comparecer ayer en rueda de prensa al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid explicaba las nuevas restricciones adoptadas en la región. "No hay que enredar, porque al margen de que el Gobierno de la Nación entienda que no son las medidas adecuadas, no es la mejor imagen para los ciudadanos que cuando la Comunidad de Madrid transmite esas medidas como autoridad sanitaria, se haga una rueda de prensa simultánea", ha afeado el regidor durante su visita a la base de SAMUR-Protección Civil en Casa de Campo.

Y es que, ha continuado, "son decisiones que afectan a los madrileños y que todos esperaban conocer", por lo que no comparte que "al mismo tiempo el ministro salga contraprogramando y mostrando tan abiertamente" su parecer, algo que considera solo contribuye a "enredar" y "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos". Así, cree Almeida que Illa "debería haber respetado institucionalmente el mensaje y no haber hecho esa rueda de prensa, porque hay canales más adecuadas para que el Gobierno pueda hacer valer su opinión".

Martínez-Almeida ha dejado claro que el Gobierno municipal de Madrid "apoyará siempre lo que decidan las autoridades sanitarias" y defiende que la Comunidad de Madrid "ha actuado de manera coherente". Además, ha reprochado al Ministerio de Sanidad que este pasado martes apoyara las medidas "y que descartaba una situación de confinamiento en toda la ciudad, y dos días después diga lo contrario". En este sentido, ha pedido "que se justifique ese cambio de criterio". "Desde Sanidad se cambia el criterio y no se aportan los datos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber esos datos, no digo que no lo pueda hacer (cambiar de criterio), pero tendrá que justificar por qué dice una cosa el martes y el jueves otra", ha lanzado.