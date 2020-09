Gonzalo Caballero: "Tengo más apoyo de la militancia que cuando gané las primarias"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, no se siente cuestionado tras el resultado de las elecciones autonómicas en las que no fue capaz de mejorar el resultado de Leiceaga en 2016 y sufrió el sorpasso del BNG. Al contrario, si hace tres años "tantísima militancia" lo apoyó cuando ganó las primarias (con un 58% de los votos), hoy cree que ese respaldo es "más amplio" al reconocerle "el trabajo, la dedicación" y que el partido "se asentó".

"Encuentro a muchísimos militantes conscientes de que no podemos estar cambiando de rumbo de forma continua", aseguró en una entrevista en la Cadena SER. "Tengo la ilusión y la fuerza de seguir trabajando por Galicia" en este tiempo político que será "muy complejo" y en el que "tenemos que defender y estar más en contacto con la ciudadanía".

Recordó que "de las derrotas se aprende" y que "queda un año" para el congreso del PSdeG. Defendió el comportamiento del PSdeG "con responsabilidad y dignidad" en unas elecciones "muy distintas a las que podíamos prever" y que, aunque tiene "la vida resuelta en la universidad" ha adquirido "un compromiso con el país y la militancia de mi partido".

LEALTAD, PERO "CON LÍNEAS ROJAS"

Caballero tiene "la mano tendida" para dialogar con el gobierno de la Xunta en esta legislatura marcada por la pandemia; una "lealtad" que no es un cheque en blanco. "Además de arrimar el hombro, hay que tener clara la hoja de ruta para salir de esta crisis, porque si nos queremos poner al lado de las mismas políticas que se usaron para salir de otras crisis, nos estaríamos equivocando".

El líder socialista repasó las nuevas políticas europeas o iniciativas como el ingreso mínimo vital y los ERTES en España para recordarle a Núñez Feijóo "que tiene que gobernar y ejercer sus competencias" y no "ser un escapista, que un día echa la culpa al Gobierno central y otro a los ayuntamientos". Para ese escenario, el PSdeG ofrece "corresponsabilidad" si no vuelve a apostar por "la austeridad y los recortes". "Ahí no podemos coincidir, porque no queremos volver a dejar a tanta gente en la cuneta en una crisis tan profunda en la que el Estado es el mejor mecanismo protector para que nadie se sienta abandonado".

"Sé que el PP se pone su piel de oveja para intentar esconder su política de recortes, de desconfianza del público, de ortodoxia neoliberal que trata de aplicar una serie de paradigmas que son equivocados. Nosotros le decimos que trabaje al lado de la gente, que esta tiene que ser la legislatura de protección de las personas; eso es lo que va a orientar nuestra voluntad de diálogo y nuestras líneas rojas. No podemos recular porque seríamos insolidarios e inconsistentes con los 253.000 gallegos que nos votaron".

La legislatura comenzó con el rechazo del PP en el Parlamento a la comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de mayores, un órgano que Caballero ve "conveniente" porque, en esos centros "fallecieron más de 300 gallegos y se evidenciaron muchos problemas en la primera ola de la pandemia"; en la segunda, "volvemos a ver contagios masivos en muchas residencias y esto implica que los problemas siguen estando presentes". "Investigar, dar transparencia e información es la mejor forma de aprender de los errores y rectificarlos para el futuro" además de dignificar los derechos de los más de 20.000 gallegos que viven en residencias y están preocupados por lo que está sucediendo".

"Cuando veo 17 fallecidos en residencias como la de Outeiro de Rei soy consciente de que hay que hacer las cosas con más protección, mejores protocolos, cumpliendo las normas... y también sé que durante mucho tiempo no se cumplieron", tal y como decía el Consello de Contas que, antes de la pandemia, señaló que las residencias "no tenían el personal ni los mecanismos necesarios y que la inspección de la Xunta no hacía sus deberes y no ponía las medidas para corregirlos. Estamos avanzando pero los datos y las evidencias demuestran que hay mucho trabajo por hacer".

Otro ejemplo de lo que queda por hacer, para Caballero son los rastreadores. "Feijóo dijo que había seis mil y su conselleiro dice que no sabe lo que son, ¡que ahora no hay ningún número! Parece que aquí hay una carencia y un suspenso de la Xunta de Galicia".