Día Mundial del Turismo, poco que celebrar

No corren buenos tiempos para el sector turístico. Solo en el Campo de Gibraltar han cerrado hoteles como el Octavio en Algeciras, el emblemático Hotel Guadacorte de Los Barrios y el Aldiana en San Roque, este último vinculado especialmente al turismo alemán y del que dependían un número importante de trabajadores.

La concejal de turismo en el Ayuntamiento de Algeciras, Susana Pérez Custodio, ha explicado algunas de las actividades que se han podido realizar dadas las especiales medidas de seguridad como consecuencia del covid-19. Visita guiada, siguiendo la ruta de la "Guía secreta de Algeciras" que ha vuelto a ser todo un éxito, senderismo a la Garganta del Capitán o clases de natación en aguas abiertas han sido algunas de las actividades previstas por la delegación de turismo.

Para Pérez Custodio "la situación es muy complicada no solo por lo que hemos pasado sino por la incertidumbre de lo que viene ahora. estamos viendo que hoteles emblemáticos de la comarca están cerrando de forma temporal sus puertas. A nosotros nos ha salvado el verano el movimiento de las empresas portuarias, aquí viene muchísima gente a trabajar y en gran medida han llegado a nuestros hoteles. Es una época muy difícil".

Susana Ruiz Quintero es la directora del Hotel Alborán en Algeciras y vocal en la Cámara de Comercio y Horeca, la patronal de hostelería en la provincia de Cádiz. Ruíz comentaba los recientes cierres de hoteles, "la situación es muy crítica en nuestro sector. La actividad turística está casi paralizada y la empresarial va a medio gas. El teletrabajo, las reuniones virtuales... hacen que haya menos desplazamientos. Entre esto y los hoteles que trabajaban con touroperadores extranjeros que atraían turismo internacional cuando acababa el verano, pues se han visto abocados a cerrar".

El director general de Alcaidesa, Javier Jiménez-Casquet, nos comentaba algunos detalles de la importante inversión que el grupo Millenium ya ha comenzado a realizar en la zona, posiblemente la más importante en el sector turístico en Andalucía, que rondará en total casi los 200 millones de euros incluyendo la adquisición de suelo y la construcción de un hotel, "y casi si me apuras en España, no conozco un proyecto hotelero de ese volumen en España".

Vista desde el Campo de Golf Alcaidesa Links. / Alcaidesa

Jiménez-Casquet también ha aprovechado para comentar la importante reforma que se está realizando en la cafetería y restaurante del la Casa Club. "Tras la adquisición de Alcaidesa por el Grupo Millenium se pensó en potenciar la zona de restauración y llevarla a un nivel un poquito superior. Estamos realizando una importante reforma. Será un centro de restauración muy importante en el Campo de Gibraltar a nivel de los mejores restaurantes de la zona". La inauguración se espera para finales del próximo mes de Octubre.

Y hemos terminado nuestro recorrido turístico conversando unos minutos con Manuel Moreno, propietario del Mesón El Copo que este martes 29 de septiembre será nombrado embajador del Turismo del Campo de Gibraltar en un acto organizado por la Mancomunidad de Municipios. El amplio recorrido profesional del galardonado, junto a su calidad humana y su firme compromiso con el Campo de Gibraltar han sido determinantes en su designación como Embajador del Turismo de la comarca.

Manolo hablaba con mucho cariño y reconocía que le ha hecho mucha ilusión este nombramiento, "me lo comunicaron el jueves y me ha hecho mucha ilusión porque es lo que he hecho siempre, he recorrido España entera en grandes hoteles, en grandes restaurantes, instituciones ... siempre llevaba los folletos y la imagen de nuestra bahía... El propietario de Mesón el Copo ve el futuro "un poquito incierto, octubre va a ser bajito, turismo no tenemos ninguno, ha cerrado el Hotel Octavio, el Guadacorte y lo que viene detrás, habrá que esperar a las navidades.. Por lo que hablo con los compañeros está todo muy inseguro. Pero Manolo es optimista, "levantaremos vuelo".