Hace unos días la calle hablaba. Los micrófonos de la SER bajaban para preguntar a los arandinos sobre qué es lo que más les preocupaba de la actualidad, y la respuesta al unísono era el covid. Pero no todos lo visualizan igual. Por eso, este lunes hemos contado con el inestimable apoyo de la socióloga ribereña Cristina Martín.

“Está claro que lo que más preocupa es el covid, o por lo sanitario o lo económico. Todo el mundo coincide que va para largo, pero por lo que he visto da la sensación de que la gente joven se preocupa más por la parte económica porque están en edad de moverse en el mercado laboral, mientras la gente de una mayor edad está más preocupada por la parte sanitaria", refleja.

Siguiendo con la situación de la pandemia, Martín cree que es momento también de reflexionar aunque eso no tiene que ver con dejar de ser respetuosos. “Cuando surgió el confinamiento al inicio nos creímos lo que sucedía, fuimos respetuosos y nos quedábamos en casa. Pero ahora vemos muchas incoherencias, falta de información, porque los medios hablan todo el día de la pandemia pero da la sensación de que desinforman. Y por suerte los humanos tenemos esa capacidad de reflexión y de preguntarnos qué está pasando, por qué a veces se dice una cosa y otras otra, y nos vemos sumidos. Y ahora la gente se cuestiona más lo que sucede, y actúa como estamos empezando a ver", relata.

La socióloga considera que acogiéndose a que las decisiones que se toman son en favor de la salud, no se tiene en cuenta el resto de los problemas ya no solo económicos, sino también sanitarios." Se habla tanto de términos de salud que no se habla de la economía. La salud no está sujeta al covid, hay otras enfermedades, la gente sigue muriendo por otras cuestiones, y esa es una excusa para no sacar a la luz las cosas que están pasando. Y cuando los medios de comunicación que son los grandes responsables hablen de otras cosas empezaremos a hablar y preocuparnos de otras cosas", comenta.

Mala actitud política

Todos los encuestados coincidieron al 100% en algo. La clase política no ha estado a la altura de lo que ha exigido esta pandemia. Sigue sin haber acuerdos, y muchos conflictos. "La gresca política es habitual en nuestro país, los políticos no están a la altura ni de un patio de colegio. Lo que venían haciendo se ve mucho más ahora que antes, a pesar de que estemos ante una pandemia. Y lo peor es que lo saben, pero siguen sin reaccionar. En la calle nadie está contento y es evidente, la política es una lucha de egos, no sé si realmente alguien es responsable por la posición que ocupan”, cuenta.

Pero, ¿qué respuesta puede darse? “Ellos se creen intocables porque ven que la gente está muy acomodada y es triste porque al final dependemos de sus decisiones, y saben que ellos van a seguir pase lo que pase. No veo que aquí vaya a pasar lo que ha ocurrido en Italia reduciéndose el número de parlamentarios. Es la sensación de que tú estás conmigo o contra mí. Y tenemos la sensación de que la poca gente que tiene intención de hacer un bien común se les quita de en medio”, sentencia.

La charla al completo con Martín puede reproducirse en el siguiente audio.