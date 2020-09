Femenías: "Mejorando en las áreas vamos a conseguir los resultados"

El Real Oviedo está ya preparando su visita del sábado ante el Albacete, colista de la Segunda División que suma cero puntos y aún no sabe lo que es marcar gol. Un rival ante el que los azules buscarán la primera victoria de una temporada donde las sensaciones son mejores que los resultados.

Uno de los que más ha destacado hasta ahora y es un fijo para José Ángel Ziganda es el portero Joan Femenías, que le ha ganado la titularidad a Gabriel Brazao y ha dejado grandes paradas.

Escucha la rueda de prensa de Femenías.

"Nos gustaría tener más puntos en el casillero pero hay que quedarse con las cosas buenas que hace el equipo. Tenemos una idea clara, actitud y vamos todos a una. Ese es el camino que nos hará conseguir las victorias. Es una motivación para nosotros salir todas las semanas a jugar y hacerlo con esa ilusión de conseguir una victoria al final es algo bonito", comentó en primer lugar.

"Los pequeños detalles en las áreas nos han marcado el resultado final. Cuando cometes una seria de errores ante un rival como el Espanyol, te condena. Mejorando en las áreas vamos a conseguir los resultados", añadió.

"Las sensaciones cuando el equipo no gana... no eres feliz. Tengo que seguir mejorando y creo que voy en la línea correcta. El equipo me está ayudando y la adaptación es muy buena", explicó sobre cómo se encuentra.

"Los dos llegamos nuevos y nos hemos ayudado mutuamente. Somos gente joven con aspiraciones y objetivos similares y eso en el día a día te ayuda a exigir el máximo y tener ganas de mejorar", afirmó sobre la competencia con Brazao.

Los azules se han entrenado este lunes por la mañana en El Requexón con las ausencias de Rodri y Mossa, que sigue pendiente de conocer el alcance de su lesión, y volverán a hacerlo a partir del miércoles tras disfrutar el martes como día libre.