¿Qué pasa en Ejea? Tres semanas de confinamiento y los positivos de coronavirus, en aumento

En la tercera semana de confinamiento perimetral, la zona básica de salud de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) continúa siendo el área con más casos en Aragón. Solo en los últimos 7 días, Salud Pública ha notificado 267 positivos por coronavirus. El número de contagios no baja y desde el centro de salud piden el autoconfinamiento en la medida de lo posible. Médicos y rastreadores se encuentran todavía a contagiados con más de 20 contactos estrechos.

Las predicciones del centro de salud de Ejea han fallado. Los sanitarios estimaban una bajada significativa en el número de contagios tras tres semanas de confinamiento perimetral pero no ha sido así. Y aunque no tienen del todo claro a qué se debe, barajan tres posibles causas: el contacto social, no cumplir con el confinamiento y aislamientos poco estrictos dentro de los domicilios.

"¿Qué estamos haciendo mal? No lo sé", señala la coordinadora del centro de salud, Raquel Llera. "Supongo que la gente se seguirá juntando en casa porque si no no nos hacemos una idea". Estos 267 positivos de la última semana "nos siguen contando que tienen 15 o 20 contactos en los dos días anteriores y nos vamos a más de 1.000 PCR en toda la semana"; una situación que "es una barbaridad".

En el centro de salud de Ejea están desbordados: faltan 3 médicos y solo tienen 2 rastreadores y "hacen falta más". Al día, y solo por pacientes covid, tienen que hacer un seguimiento a más de 400 personas.

Ante este mantenimiento alto del número de positivos, la coordinadora pide, en la medida de lo posible, el autoconfinamiento y sobre todo mucha precaución en los recintos privados.