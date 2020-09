La Xunta insta al Estado a que publique ya en el BOE la licitación de la Ría do Burgo

Suma y sigue sobre el esperado dragado integral de la Ría do Burgo. La Xunta de Galicia insta al Gobierno central a que licite ya el proyecto y lo publique en el BOE. Esta mañana, la administración autonómica ha publicado en el DOG su compromiso de que cesará toda actividad marisquera en cuanto el Estado comunique el inicio de las obras de regeneración. Las conselleiras do Mar y de Infraestructuras, Rosa Quintana y Ethel Vázquez, en comparecencia conjunta, han afirmado que no caben más excusas para que se proceda a la licitación.

La Xunta advierte que la Declaración de Impacto medio ambiental tiene un plazo, fue aprobada en 2017 y caducaría en dos años. Señala que el Estado, como promotor de la obra, es quien tiene que indemnizar a los mariscadores durante los 23 meses de obras, según el plazo previsto.

La Xunta subraya que hay fondos suficientes, ya desde el año pasado, entre los procedentes de Europa y los propios, para licitar la obra y a partir de ahí iniciar los trabajos que dejen limpio de lodos el fondo de la Ría.