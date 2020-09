PP y Zaragoza en Común se acusan mutuamente de polemizar con el nombramiento de Fernando Simón

Sigue la polémica por el cambio de criterio de los partidos que sustentan al gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos y Vox, que dieron su visto bueno al nombramiento de Fernando Simón como Hijo Predilecto en la Junta de Portavoces, a propuesta de Zaragoza en Común, y, horas después, anunciaron, a través de sus cuentas en la red social Twitter, que no lo apoyarían en el pleno del viernes.

PP y Zaragoza en Común se acusan mutuamente de polemizar con este nombramiento. El grupo popular se escuda en que no cumple los requisitos e invita a ZEC a que busque otro candidato hasta el viernes.

Por primera vez, decaerá el nombramiento de un candidato a hijo predilecto de la ciudad. Se rompe el consenso, con la peculiaridad de que este año lo rompe el gobierno y eso hace que su mayoría se imponga.

Partido Popular

Primer argumento del PP: Fernando Simón no cumple los requisitos. Para la portavoz del PP, María Navarro, "es un nombramiento político y ha actuado más como portavoz del PSOE o de [Pedro] Sánchez, y de Podemos y de [Pablo] Iglesias a nivel nacional" y "hemos conocido numerosos engaños, como el uso de las mascarillas, el comité de expertos o los bailes de cifras de los fallecidos".

Hay solicitada una junta de portavoces extraordinaria secundada por toda la oposición, mientras el gobierno le dice a ZEC que explore una opción B. "Están a tiempo, sabiendo que no vamos a votar a favor", ha indicado Navarro.

Sientan así un precedente por el que la mayoría del consistorio acaba tutelando e imponiendo sus criterios las propuestas de otras formaciones, cuyos nombres, hasta ahora, se habían respetado aunque tuvieran tinte político.

Y esa tutela, que podría volverse en contra del PP el día que no gobernaran, tampoco molesta demasiado hoy. "Es democracia, no le preocupa el interés general, le preocupa el poder hacer lucha partidista, que creo que es de la que debemos de huir".

Zaragoza en Común

El proponente, Zaragoza en Común, se mantiene en sus trece, aunque renuncia, de momento, a otros actos de protesta o rebeldía. La formación había propuesto, según recuerda su portavoz, desde junio, este nombramiento.

Con el paso de los meses nadie ha dicho nada, se acerca la fecha, pasan las juntas de portavoces y nadie se pronuncia en contra. Ni siquiera en la junta de ayer, previa al pleno y donde los nombres que salen se da por hecho que reciben los galardones.

Acusa al PP y Ciudadanos de seguidismo con Vox y el portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, da esta versión sobre el porqué del voto negativo: "Esto es una llamadita del señor [Pablo] Casado o del señor [Santiago] Abascal al alcalde para que diera marcha atrás".

No van a cambian de propuesta, aunque dejan caer que su beligerancia va a ser muy limitada para evitar que la figura de Simón acabe vilipendiada y que "la derecha dañe lo menos posible la honorabilidad y la buena imagen de Fernando Simón". De ahí se desprende que asistirán con normalidad a la sesión de entrega aunque no esté su candidato.

PSOE

El PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza está asombrado y refrenda la crítica de que el gobierno nunca ha dado su opinion contraria cuando han planteado el nombramiento.

La portavoz Lola Ranera señala al PP y Ciudadanos por haber caído en la trampa de Vox. "Me da una tristeza brutal", ha dicho. "Llega el cinismo hasta tal punto que ayer el propio gobierno sacó una nota de prensa con el acuerdo de todos los nombres propuestos".

Para Ranera, Vox "ha venido a las instituciones a romper los consensos y dice que va a votar en contra pero es que se suma el PP, que siempre ha respetado este consenso".



Los reconocimientos se entregarán, aun sin fecha concreta, la primera quincena de noviembre.

Sira Repollés, consejera de Sanidad

A la consejera de Sanidad, Sira Repollés, le han preguntado esta mañana por esta polémica y ha sido muy clara: "Los motivos políticos pueden ser los que priman pero cuando en una comunidad y en una situación como la que estamos [de pandemia] deberían primar los motivos de las personas y la unidad de todos, en reconocer a una persona que ha hecho mucho por Aragón y por Zaragoza, el merecimiento, creo que con todos los honores".

Sin embargo, "no va a ser así pero desde luego que manifiesto mi absoluto malestar y mi disconformidad con esta decisión".



Daniel Pérez Calvo, coordinador del Ciudadanos en Aragón

Hoy, en La Rebotica de Radio Zaragoza, el coordinador de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha señalado que "no procedía, ha sido una torpeza tremenda por parte de Zaragoza en Común, quizá con afán de enredar y de darse visibilidad". Considera que "es un episodio que tenía que haberse evitado" porque "realmente es desagradable decirle a una persona que vas a ser hijo predilecto y que posteriormente te digan que va a ser que no".

Y añadido que "creo que la decisión está bien tomada por parte del equipo de gobierno, no se puede hacer en este momento hijo predilecto a Fernando Simón, aunque solo sea porque tenemos una pandemia, de alguna manera, si no sub iúdice en los tribunales sí sub iúdice la opinión pública".