Cinco años de vida sobre un carrito de la compra: el desalojo de un centro comercial 'okupado' en Tenerife

A las ocho de la mañana de este miércoles todos los 'okupas' que permanecían en el interior del Centro Comercial Los Tarajales sabían que iban a ver por última vez las vistas de la Bahía de Los Cristianos (Arona). Mientras cientos de personas van y vienen de viaje en alguno de los barcos que zarpan desde un Puerto cerca de ese lugar, otras veinticinco personas recogen sus enseres. Algunos de ellos han vivido allí durante cinco años.

El más madrugador se llama Luis. Asegura que no tienen a dónde ir, pero no pierde la sonrisa mientras lamenta que ninguna Adminisración se haya puesto en contacto con ellos. "Me quedaré en la calle", reconoce, mientras sigue recogiendo la vida de sus últimos cinco años que comenzó al pedir a otro 'okupa' si podía entrar en uno de los treinta y cuatro locales del centro comercial. Con cincuenta años a sus espaldas, "me voy a la calle sin ninguna ayuda; solo estoy esperando por una, aunque no me han dado una respuesta".

La conversación se produce frente a una biblioteca que han elaborado entre los miembros de la comunidad perimetrada por algunas vallas de obra. Es una de las historias agridulces que las paredes del centro comercial dejan para el recuerdo como también "tres embarazos", recuerda Luis.

Algunos 'okupas' organizaron una biblioteca durante los cinco años que permanecieron en el interior del Centro Comercial Los Tarajales / Cadena SER

Unos metros más atrás, escucha la conversación Gustavo. Es peninsular. Llegó hace siete años a Tenerife para trabajar en la construcción y en la restauración. La mala situación económica lo obligó a quedarse bajo el techo de los locales hace dos años "después de pagar cincuenta euros a la persona que okupó antes el lugar", asegura. "No he dormido durante toda la noche y tengo mucho estrés" lamenta mientras reconoce que la fecha tenía que llegar en algún momento. Él si tiene claro dónde dormirá. Presidiendo la Bahía de Los Cristianos se encuentra la montaña de Guaza. Allí "tengo un chabolo donde me iré con mis perros, que son lo que más me importa".

Conforme avanza la mañana llegan algunos amigos. Una mujer se pone en contacto con un amigo suyo a través del móvil. Vive en el edificio desalojado. Prefiere no dar su nombre. "Entiendo perfectamente que esto no está bien y que esto está hecho para el turismo, pero tienen que entender que la solución no es quedarse en la calle", afirma. Hay muchos perros entre los 'okupas': "me voy a quedar al perro de mi amiga durante unas horas para que no sufran también ellos".

El desalojo de los locales se produjo sin incidencias a pesar del amplio dispositivo policial desplegado / Cadena SER

"Lo siento mucho por todos y por las familias que no tienen hogares; yo ahora no tengo ni erte, ni paro, ni nada y la situación es dificil para todos. Nos tenemos que ayudar entre nosotros porque echamos de menos a las Administraciones", lamenta.

Un grupo de 'okupas' recoge sus enseres antes de que llegue la Policía. Muchos no saben a dónde ir y se sientan en el paseo marítimo. / Cadena SER

Unos minutos antes de las diez de la mañana, la hora prevista para el desalojo, se van sentando otros frente al paseo marítimo. Adelmo es uno de ellos. Tiene cincuenta y cinco años. "Me he dedicado a la construcción durante veinticinco años y he visto crecer Arona". Junto a este hombre, otro pide hacer una denuncia: "ayer me hicieron ir a Santa Cruz para nada - a setenta kilómetros de distancia desde Arona- porque me pidieron unos documentos que no me avisaron que eran necesarios".

Otro chico emprendía el camino sobre una silla de ruedas hacia ninguna parte cuando se acercó para reprocharle al Estado que "en pleno coronavirus cómo se permite que nos echen a la calle" se pregunta. "Tenemos una vida y algunos hemos cogido uno bueno y uno malo", relata este chico con veintiún años que asegura haber cogido "el malo de pequeño", dice: "el Gobierno soluciona un problema quitándonos de aquí, pero luego de dónde nos echará".

Cáritas: "se viola un derecho fundamental"

Tres técnicas de Cáritas se acercaron desde por la mañana al entorno. Los atendieron de uno en uno. Echaron de menos la presencia del ayuntamiento junto a las personas que allí han vivido durante tanto tiempo. Elisabeth es trabajadora social del proyecto de la Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC) y Esther, abogada del proyecto Base 25.

Varias técnicas de Cáritas conocieron cuál era el estado de ánimo y la situación de los 'okupas' antes de que fueran desalojados / Cadena SER

Estas dos profesionales reconocen que después de haber preguntado a todos los afectados presentes por su situación la mayoría de ellos se van a ir a "la playa o a la montaña". "No han tenido otro tipo de respuesta y es una situación que se produce con cierta frecuencia", asegura Elisabeth.

"Nos preguntamos cómo es posible se haya llegado a esta situación sin que nadie haya ofrecido una solución" dice con rotundidad Esther, quien añade que "lo que estamos viviendo hoy es una violación de un derecho fundamental que es el acceso a la vivienda".

Con la banda sonora de unos protestantes que tras el cordón policial han apoyado a los okupas y reivindicado sus derechos, los policías terminaron de entrar en el edificio junto a técnicos del departamento de asuntos sociales que han ofrecido su ayuda y su contacto si lo requirieran.