Los negocios de Vila deberán cerrar a las diez de la noche, pero no se prohíbe la movilidad

No habrá prohibición de movilidad en la ciudad de Ibiza, en lo que se refiere a la entrada y salida de personas, pero se limitan los aforos. Esto significa que cualquier persona de la isla puede comprar y consumir en Vila, aunque recomiendan no hacerlo. Esta es la principal novedad de las nuevas restricciones en el municipio que ha anunciado este miércoles el Govern balear y que entrará en vigor el viernes a partir de las 22 horas.

Así, se reduce a un 25 % el aforo de gimnasios, centros deportivos, lugares de culto y el interior de restaurantes, bares y cafeterías. En cuanto al exterior de los establecimientos de restauración y del resto de locales comerciales, el aforo máximo no podrá superar el 50 % de su capacidad. Además, tendrán que cerrar a las 22 horas.

Asimismo, se prohíben las reuniones de más de cinco personas, tanto en el ámbito privado como en el público. Esta prohibición incluye las bodas, celebraciones sociales de todo tipo y la práctica deportiva. No se consideran incluidas en esta prohibición las actividades laborales ni los medios de transporte público. En las reuniones que concentren hasta 5 personas en espacios públicos no se permitirá el consumo de alimentos ni bebidas y en los bares la ocupación máxima será de cinco personas por mesa y no se permitirá el consumo en barra.

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha explicado que las restricciones en el Eixample "no fueron suficientes para frenar la propagación del virus".

Se mantienen cerrados también los parques y jardines. Y es que, según datos a 28 de septiembre, el municipio de Ibiza tiene una incidencia acumulada a 14 días de 620 casos por 100.000 habitantes, tres veces por encima de la media balear, y una tasa de positividad del 14 %.

Estas son las nuevas restricciones que se aplicarán desde el viernes:

Capacidad de los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público

Con carácter general, cualquier local o establecimiento comercial, no puede superar el 50% de la capacidad autorizada o establecida. Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público deberán cerrar las 22.00 h.

Los gimnasios y centros deportivos de todo tipo pueden retomar la actividad, si bien no pueden superar el 25% de la capacidad autorizada o establecida. Se establecerá un horario de atención con servicio prioritario para personas mayores de 65 años.

Reuniones y / o encuentros

Se prohíben los encuentros y reuniones de más de 5 personas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, excepto en el caso de las personas convivientes. Esta prohibición incluye las bodas, las celebraciones sociales de todo tipo y la práctica deportiva. No se consideran incluidas en esta prohibición las actividades laborales ni los medios de transporte público.

En las veladas pueden participar un máximo de 15 personas.

En las reuniones que concentren hasta 5 personas en espacios públicos no se permite el consumo de alimentos ni bebidas. Durante estos tipos de actividades se debe respetar la distancia mínima de seguridad interpersonal entre los no convivientes y la obligatoriedad del uso de la mascarilla cuando proceda.

Se recomienda evitar reuniones con personas ajenas al núcleo de convivencia.

Lugares de culto

Se permite la actividad de los lugares de culto, pero con una limitación de asistencia del 25% de la capacidad máxima, en cualquier tipo de acto litúrgico o religioso que se lleve a cabo en el centro. La capacidad máxima de todos estos centros debe estar publicada en un lugar visible y se deben cumplir las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Ferias y fiestas populares

Se prohíbe la realización de ferias y fiestas populares, verbenas, cenas al aire libre y otros eventos populares, tanto de organización privada como municipal o insular.

Establecimientos de restauración

Los establecimientos que ejercen la actividad de restaurante o de bar cafetería deben limitar el aforo al 25% en espacios interiores y el 50% en los espacios exteriores. La ocupación máxima es de 5 personas por mesa o agrupación de tablas y no se permite el consumo en la barra.

Todos los establecimientos de restauración (restaurantes y bares cafetería) deben cerar a las 22 horas.

Actividades en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación

Estas actividades se pueden impartir de forma presencial siempre que no se supere una capacidad del 50% respecto del máximo permitido.

Se limitarán a grupos máximos de cinco personas y se establecerán las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio en las instalaciones en todo momento.

Suspensión de actividades

Se suspende la actividad de los parques y jardines y de parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil.

Sin embargo, se exceptúan de esta suspensión los establecimientos y los espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros docentes y educativos para llevar a cabo actividades docentes.

Medidas de prevención y de higiene

Se deben respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del coronavirus. En especial, se aplicarán medidas estrictas de higiene de manos, y hay que asegurar la ventilación correcta de los locales y espacios cerrados, así como la limpieza y desinfección de las superficies.

El Govern tiene previsto llevar a cabo una campaña informativa conjuntamente con el Ayuntamiento para explicar a la ciudadanía la necesidad de evitar toda actividad fuera de casa que no sea imprescindible.

Sant Antoni evolucina bien

En cuanto a la situación de San Antoni, Gómez ha indicado que la situación es más favorable y "se hace un seguimiento estrecho a fin de tomar decisiones en los próximos días".