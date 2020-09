El silencio de nuestros pueblos

Hace cuatro años Sergio del Molino nos hablaba de “la España vacía” en un excelente libro. Julio Llamazares, anteriormente, nos habló del drama del último habitante de un pueblo pirenaico en “La lluvia amarilla”. José Antonio Labordeta o Joaquín Carbonell ya cantaban a la tierra aragonesa y a las gentes que emigraban.

Rincón de Torrevelilla (Teruel) / José Antonio Adell Castán

Antes de la pandemia del coronavirus, el Gobierno de Aragón tenía previstas 380 medidas para igualar las condiciones de vida de los habitantes del mundo rural y de la ciudad. Se habla mucho sobre el tema, pero da la sensación que todo llega demasiado tarde.

Debemos conocer el origen y las causas de semejante desequilibrio demográfico que afecta a nuestro territorio. La posguerra y luego a los años sesenta del pasado siglo, fueron los momentos del inicio del éxodo sin retorno a las ciudades y del goteo interminable que se produjo en años sucesivos hasta la actualidad.

Se crearon los centros de salud y las OCAs y las delegaciones del gobierno autonómico, pero en muchos pueblos recordaban que antes tenían al médico y al maestro y al veterinario las veinticuatro horas del día, pues residía allí. Los crudos inviernos, la orografía, una economía basada casi exclusivamente en el sector agropecuario, el envejecimiento de la población, el cierre de escuelas, etc. ha llevado a una situación límite.

Paracuellos de la Ribera (Zaragoza) / José Antonio Adell Castán

La comarcalización tampoco ha resuelto estos problemas. Como mucho se incrementa la población de la cabecera o cabeceras comarcales y en algunos casos ni aún esto.

Los datos son bien elocuentes: Aragón tiene 1.328.753 habitantes y una extensión de 47.719 kilómetros cuadrados. De los 731 municipios de la comunidad, más de 200 están por debajo de los 100 habitantes. Si contamos los diez municipios más poblados, donde se incluyen las tres capitales provinciales, nos encontramos con que dos terceras partes de la población residen en ellos y en los 721 municipios restantes solo quedan algo más de 400.000 habitantes.

Con una densidad de 28 habitantes por kilómetro cuadrado estamos entre las cuatro comunidades españolas con menor densidad de población, junto a las dos Castillas y Extremadura. Más de 50 municipios de Aragón no tienen ningún habitante de menos de 20 años y la media de edad supera los 65 años. Y para seguir con más datos preocupantes: cerca de 600 municipios han disminuido su población.

La provincia de Teruel tiene 133.298 habitantes. La capital 35.890, Alcañiz, 16.103 y Andorra, 7.472 habitantes. Los 233 municipios restantes suman.73.833 habitantes. Todo esto en 14.809 kilómetros cuadrados. La densidad de la provincia está por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

La provincia de Huesca, la sexta de España en extensión, mantiene 220.461 habitantes en 202 municipios, aunque con cerca de 700 entidades de población. La capital suma 54.398 habitantes. En el conjunto provincial solo dos comarcas crecen (Cinca Medio y Bajo Cinca). Es la provincia de España con mayor número de despoblados, cerca de 300.

La provincia de Zaragoza cuenta con 968.149 habitantes, de ellos 674.997 residen en la capital, es decir el 70%. Por extensión es la cuarta provincia de España. Algunas comarcas como Campo de Belchite o Aranda han sufrido un descenso demográfico importante, al igual que las Altas Cinco Villas.

Una pregunta que surge al ver estos datos es: ¿dónde están los aragoneses que se fueron? De los que marcharon de nuestra comunidad, es decir emigraron a otras comunidades, es complejo saber el número exacto. Hablan de unos 300.000. Muchos se han aglutinado reivindicando sus raíces aragonesas en las Casas o Centros de Aragón en el exterior. En España tenemos 51 y 25 de ellos se encuentran en Cataluña. Además, en Andorra la Vella, Toulouse y Bruselas. Y en tierras americanas, otros ocho, seis de ellos en Argentina.

Mientras en los pueblos son muchos los que luchan por dar vida a sus localidades. Se crean asociaciones para fomentar fiestas, encuentros, actividades culturales, publicaciones, blogs... Se fomenta el turismo rural que por lo menos da vida a ciertas zonas algunos meses al año.

Pero en los pueblos se quejan de que no llega internet, de que si nieva se quedan aislados, de que no hay ningún comercio, etc. Algunos, a pesar de todo, han preferido vivir en alguno de estos lugares porque consideran que es calidad de vida, pero todos reconocen que cuando se hagan mayores tendrán que irse a la ciudad a o alguna residencia. Tampoco hay escuelas, ni niños que correteen por el pueblo, si no es en vacaciones cuando sus padres vuelven al lugar que les vio nacer. Tras la pandemia, solo algunas pocas familias buscaron su nueva vida en alguno de nuestros pueblos.

El panorama es complejo. La mayor parte de la gente se ha vuelto “urbanita” y cuesta que alguien que ya vive en la ciudad dé el paso de regresar al pueblo y los que quedan en el mundo rural se preguntan por cuánto tiempo.

La legislación, las ayudas institucionales o ciertas exenciones contributivas van llegando lentamente al mundo rural para compensar el esfuerzo que realizan los que siguen allí. Se ponen parches, pero no se aborda el problema de fondo. Y con esta perspectiva, la desertización demográfica sigue avanzando en Aragón, una comunidad con tantos recursos, pero poco aprovechados.