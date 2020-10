Los sindicatos denuncian incumplimientos del protocolo sanitario en la vendimia

Comisiones Obreras y UGT denuncian que no se está cumpliendo el protocolo establecido para evitar brotes de Covid en la vendimia. Ambos sindicatos presentaban esta mañana los carteles y folletos editados para informar a estos trabajadores sobre todo lo que deben hacer para contribuir en este sentido en cuestiones de higiene personal, el uso adecuado de las mascarillas y la forma de proceder en el caso de tener síntomas. Pero de nada sirve todo esto si partimos de la base de que la mayor parte de ellos están contratados a través de una de las muchas empresas de servicios, a las que la lucha contra la pandemia les importa mucho menos que su beneficio personal. Dice el secretario comarcal de CCOO, que ya se sabía que las empresas intermediarias se iban a desentender de la necesidad de realizar PCR’s a los trabajadores. “Las empresas de servicios solo tienen un objetivo y es venir a hacer cartera; les importa un rábano lo que les pase a los trabajadores temporales y un rábano lo que le pase a la ciudadanía de Aranda y comarca; el empresario del teléfono lo único que quieres hacer dinero a costa de lo que sea”, asevera Ángel Citores.

Los folletos elaborados por los sindicatos hablan también de los derechos básicos que deben conocer los trabajadores del campo, como el que la empresa tiene la obligación de darles de alta en la Seguridad Social desde el primer día de trabajo, proporcionales los equipos de protección y el material de trabajo, como pueden ser las tijeras, aunque tienen constancia de que en algunos casos se las están alquilando. También señala que el empresario debe compensarles los gastos de desplazamientos y abonarles el 50% del salario si tuviera que suspenderse el trabajo antes de comenzar o hasta dos horas después de iniciado. Sin embargo, la realidad es bastante diferente y será difícil cambiarla si las administraciones y el sector bodeguero no consiguen haciendo frente común cambiar el modelo de contratación que impera en la vendimia. “No puede ser que en el año 2020 se practique la contratación en la Ribera como en el norte de África; eso sí tiene que acabarse y las organizaciones sindicales estamos en ello, estamos persiguiendo, estamos utilizando la Inspección de Trabajo como arma para combatir todo eso”, asegura Pablo Dionisio Fraile. el secretario provincial de UGT.

Furgonetas hasta los topes

Desde los primeros compases de la campaña, los sindicatos ya han detectado ciertas irregularidades que han puesto en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad. La secretaria comarcal de este sindicato hablaba del transporte de los temporeros a su lugar de trabajo. “Vemos furgonetas hacinadas de trabajadores que no respetan las medidas de seguridad, cuando la Junta de Castilla y León en el Boletín Oficial del viernes 17 de julio dice que tienen que ir dos personas por fila, pero no se está llevando a cabo”, denuncia Sonia González.

Y el Recinto Ferial en mantillas

Y a estas alturas todavía no está habilitado el Recinto Ferial que el Ayuntamiento de Aranda ha cedido para el aislamiento de temporeros con sospecha de Covid, a pesar de que ya son conocidos varios casos de PCR’s positivos. En este aspecto, el secretario comarcal de CCOO considera que las administraciones implicadas deberían haber actuado con más determinación, no dejando pasar el tiempo hasta tener ya encima el problema. “Pero es que no vale sólo con decir las cosas; hay que actuar para que las cosas salgan bien y no se puede esperar a última hora para habilitarlo, cuando ya está casi generalizada la vendimia y debería estar habilitado hace una semana al menos”, denuncia Jorge Melero.