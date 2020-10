El Concello de A Coruña reclama urgencia en el dragado de la ría de O Burgo

El pleno del Concello de A Coruña ha realizado una Declaración Institucional reclamando que el dragado y regeneración de la ría de O Burgo se inicie de forma "urgente". A iniciativa del BNG, pide también la puesta en marcha de compensaciones económicas para el sector del marisqueo, mientras no pueda faenar debido a las obras. Emplaza a las administraciones a resolver con diligencia los trámites burocráticos y reservar las partidas necesarias para la puesta en marcha del dragado y posterior regeneración.

La alcaldesa Inés Rey ha leído la declaración institucional: "O concello entende que non se xustifica o retraso no comezo das obras, e pide que se solicionen satisfactoriamente todos os aspectos relativos ó plan social e á compensación económica as e os mariscadores de a pé, durante o tempo no que unha vez se inicie o contrato de obras non poideran desembolver a sua actividade dacordo coas previsión s do contrato aprobado".

La iniciativa nacionalista recoge las demandas de la Agrupación de Marisqueo a Pé da Confraría de Pescadores da Coruña.

La Xunta insta al Gobierno central a que licite ya el proyecto

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, reiteraba este miércoles que la regeneración de la ría de O Burgo será "una realidad" esta legislatura, tras celebrar "un nuevo paso que permite seguir avanzando", señala después de la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), por parte de la Xunta, "de la orden que comprometió hace 14 días y da respuesta al trámite que el Ejecutivo solicita desde marzo".

"Al fin la Xunta ha realizado lo que le estamos pidiendo desde hace meses". "Me alegro de que hayan cumplido con la legalidad y con las necesidades previas a la licitación, esto permite seguir avanzando y que la regeneración de la ría do Burgo sea una realidad de esta legislatura".